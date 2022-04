Zodiaco: Los signos más hipócritas

Las personas de este signo son las más francas. Las personas del signo Aries / Aries son directas. Cuando dicen todo lo que piensan no usan filtros. Las personas de este signo también tendrán que aprender a pensar, antes de abrir la boca…

Por lo tanto, las personas de este signo deben aprender a moderarse, a percibir a los demás. No todas las personas son iguales. Existen diferentes formas de decir las cosas, pudiendo ser necesario moldear o que se diga a personas que tienen mayor sensibilidad.

Las personas de este signo revelan una honestidad brutal. Las personas del signo Capricornio son frías y derechas, se vuelven indiferentes al daño colateral, se lastiman o no a los demás.

Las personas de este signo son agradables. Las personas del signo zodiacal cangrejo / cáncer son sensibles y les gusta respetar la moral y las buenas costumbres. Las personas de este signo prefieren evitar la hipocresía, ya que no pretenden lastimar a nadie. Por lo tanto, hacen todo lo posible para alejarse de las personas que pueden influir negativamente en ellos.

Las personas de este signo tienden a ser maliciosas As las personas del signo Escorpio detestan la mentira y pueden identificar perfectamente si alguien les está mintiendo. Las personas de este signo cortarán relaciones con quien les mienta. Sin embargo, para manipular, pueden ser «obligados» a ser hipócritas.

Sin embargo, es un error hecho más por la ligereza de su ser que propiamente por hipocresía. Las personas de este signo no aprecian la hipocresía, la evitan y piensan que es un comportamiento infantil.

Las personas de este signo son ligeras, llevan la vida con ligereza As las personas del signo Acuario viven el momento y dicen» Te amo » sin dificultad. Lo que sucede, es que a veces incluso lo hacen de manera superficial …

Son personas tendencialmente sinceras, pero podrán enfurecerse si no aprecian un determinado comportamiento o si alguien les impone algo contra su voluntad.

Las personas de este signo son hipócritas inofensivos / as. Las personas del signo Piscis intentan ser honestas / as pero, como pretenden complacer a todos, suelen ser hipócritas. Las personas de este signo, por afecto y atención, son capaces de todo.

Las personas de este signo son las más fisgonas / as. Las personas del signo Virgo tienden a ser personas a las que les gustan los cusquices y disfrutan mucho de hablar sobre la vida de los demás. Sin embargo, a veces parecen demasiado tarde que todo se descubre…

Las personas de este signo son las más estrategas. Muchas acciones realizadas son fruto de su «tengo miedo de desilusionarme», del miedo de no estar a la altura Por Por eso, sea por diplomacia o por mera estrategia, las personas de este signo no suelen ser francos/as.

Así, la hipocresía no consiste sólo en la falta de sinceridad, pudiendo ser algo más profundo, ser vista como una traición, una falta de Lealtad.

La hipocresía es una característica o comportamiento revelado por la persona hipócrita. Una persona que presenta una opinión que en realidad no posee o que finge sentir lo que en realidad no siente. La hipocresía es una falsedad, un disimulo, un fingimiento.

La hipocresía es una palabra que proviene del término griego hypokrisía, «disimulación». Es un nombre femenino que significa fingimiento de cualidades, fingimiento de principios, fingimiento de ideas o fingimiento de sentimientos que, en realidad, no se poseen. Hay falsedad en la hipocresía.

