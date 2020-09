A recibir 4,5 millones de euros en el Real Madrid, Zinedine Zidane, según el Diario As, se muestra harto de la actitud de Mariano Díaz que demuestra varias reservas a ser transferido, cuando ya se dio cuenta de que su lugar en la plantilla merengue no existe.

El delantero que estuvo a un paso del Benfica, sin embargo no aceptó la marcha hacia la Luz por considerar insuficiente el salario ofrecido por las águilas (2,5 millones de euros), por desear el doble, es ahora una ‘carga’ salarial demasiado grande para los blancos.

Es un punto bien establecido en la capital española que Mariano Díaz no entra en los planes de Zinedine Zidane para la temporada 2020/21 de los blancos.

