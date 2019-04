YouTube TV Aumenta el Precio de $49.99/Mes, $54.99/Mes Cuando se factura a Través de Apple

pensé que estos servicios fueron supongo que para competir con el cable ya no es el caso con estos precios

Im confundido, en $45-55/mes lo que son “ahorro” para los canales que usted? Que es, básicamente, el cable de los precios, y entonces usted tiene que incrementar sus datos en algunos Isp (como Comcast) o riesgo de golpear las tapas. Donde estoy Comast es de aproximadamente $100-110/mes para el cable y el internet antes de impuestos, etc; lo que se ahorra el pago de $50 para uno de estos y luego de $50 para la base de 25mb internet? yo no veo cómo esto es un ahorro de costes cosa más; todos quieren más y más aumentos de precios.

el Aburrimiento es cada vez más & más caro

Oh, muchacho, no puedo esperar para no usar YouTube de la TV. Lo que es una broma. a Continuación, de nuevo, después de que me enviado por correo electrónico que ofrece una versión de prueba gratuita, pero luego me cobraron un par de días más tarde y dijo: porque yo me inscribí en un iPad no sólo no obtener una versión de prueba gratuita, pero tengo que pagar una tarifa más alta, y también ellos no pueden reembolso de mí, inmediatamente me dieron mi dinero reembolsado de Apple. YouTube TV **** off (apagado), lo que es una terrible primera impresión.

Sido un cortador de cable de 7 años sin remordimientos, ver menos TELEVISIÓN que nunca a pesar de que no disfrutar de Netflix y el Primer… aprendido un poco de Python y algunos más en español – mejor uso del tiempo.

¿Son estas las empresas tratando de ayudar a lanzar el Apple TV+?

pensé que estos servicios fueron supongo que para competir con el cable ya no es el caso con estos precios Considerando las compañías de cable poseen la mayoría de las redes, el aumento de precios fue ampliamente anticipado e inevitable. Diablos, T-Mobile lanzó su propia oferta de TELEVISIÓN de hoy en la friolera de $90/mes! yo quiero pensar que esto es un intento desesperado por redes para resistir la eventualidad. La siguiente fase será probablemente el de la consolidación de varios canales en una disminución en la demanda de servicios de streaming. Si Disney+ es correcta, creo que se tiene que consolidar y llevar a todos los contenidos de Disney Channel, Disney Junior y Disney XD. Time Warner probablemente consolidar todos Warner Entertainment en los canales de HBO Ahora, como el de TBS y TNT. Y tal vez separada de suscripción de noticias de la CNN y canales de deportes. Y así sucesivamente.

Comprar un descuento tarjeta regalo de iTunes y todavía obtendrá de YouTube de la tv más barato.

Oh, muchacho, no puedo esperar para no usar YouTube de la TV. Lo que es una broma. a Continuación, de nuevo, después de que me enviado por correo electrónico que ofrece una versión de prueba gratuita, pero luego me cobraron un par de días más tarde y dijo: porque yo me inscribí en un iPad no sólo no obtener una versión de prueba gratuita, pero tengo que pagar una tarifa más alta, y también ellos no pueden reembolso de mí, inmediatamente me dieron mi dinero reembolsado de Apple. YouTube TV **** off (apagado), lo que es una terrible primera impresión.

Usted acaba de describir cada conversación telefónica en la que jamás he experimentado con Comcast.

Cebo.

Conmutador.

Gubia.

la Misma Vieja Historia en los medios de comunicación biz. Me he cortado el cable por una razón: Exorbitantes precios exorbitantes.

No de Google. No.