El trío de magnates de la música chocan en la canción del álbum «Punk».

Young Thug se une a Drake y Travis Scott en la canción «Bubbly».- Después de un breve retraso, Young Thug entregó. Como la mayoría de los lanzamientos de New Music Friday, los fans esperaban que el Punk, estilizado como P * nk, llegara a las 01: 00.

En cambio, cuando el álbum no llegó, la audiencia se encontró intercambiando preguntas y preocupaciones en las redes sociales mientras especulaba si esto se convertiría en otra experiencia igual a DONDA de Kanye. Sin embargo, Young Thug reapareció con el tracklist del proyecto y una actualización advirtiendo al mundo que él compartiría el registro a las 3am.

Young Thug se une a Drake y Travis Scott

Young Thug se une a Drake y Travis Scott.- Ahora que está aquí, hay muchas pistas destacadas que merecen reconocimiento. Por supuesto, hay participaciones estelares en el Punk, incluyendo participaciones póstumas de artistas queridos como Mac Miller y Juice WRLD. Ciertamente prestaremos atención a varias de estas pistas, pero comencemos destacando «Bubbly» con Drake y Travis Scott.

Los tres artistas a menudo colaboran entre sí. Las canciones notables de Thug y Travis Scott incluyen «Mamacita», «Maria I’m Drunk» y «pick up the phone», que fueron lanzadas en 2014, 2015 y 2016, respectivamente. Aunque ambos tienen una larga lista de colaboraciones entre sus discografías a lo largo de los años, solo tuvieron una colaboración anterior publicada en 2021.

Young Thug se une a Drake y Travis Scott

Young Thug se une a Drake y Travis Scott.- Los dos se asociaron en «Diamantes Bailando» de Thug conjunto de la etiqueta de proyecto, Slime Language 2. Esta pista también marca la quinta colaboración musical entre Travis y Drake, quienes han colaborado en 4 canciones desde 2015.

Este trío juntos tiene perfecto sentido, ya que son tres magnates líderes de la industria del rap con sus propias marcas, líneas de ropa y asociaciones. Escucha «Bubbly» y dinos cuál es tu posición en la lista de tus discos de Punk favoritos.

Young Thug lanza el álbum ‘PUNK’ con Drake, Travis Scott, J. Cole y más

Young Thug se une a Drake y Travis Scott

Young Thug se une a Drake y Travis Scott.- Young Thug acaba de lanzar su esperado nuevo álbum ‘PUNK’ y el proyecto llega lleno de estrellas

Poco después de debutar su álbum, so Much Fun, Young Thug anunció que su próximo lanzamiento, PUNK, sería dentro de dos meses, más específicamente el 15 de octubre. En agosto, Thug lanzó el primer single del tan esperado proyecto, la pista «Tick Tock». También interpretó varias canciones, incluyendo «Die Slow», «Hate the Game» y «Droppin Jewels» en el pequeño escritorio de NPR.

Young Thug se une a Drake y Travis Scott

Young Thug también interpretó varias canciones PUNK en un desfile de Givenchy. Las canciones se tocaron mientras las modelos mostraban las nuevas piezas de la colección primavera verano 22 para mujeres y hombres en la Semana de la Moda de París. Mientras que la producción de su nuevo proyecto, Joven tuvo un cameo en Meek Mill del álbum, Caro Dolor.

Young Thug se une a Drake y Travis Scott

Ahora, PUNK está finalmente entre nosotros, disponible en todas las plataformas digitales. Young Thug del más reciente trabajo de estudio cuenta con 20 pistas y apariciones estelares de los principales artistas en la escena como J. Cole, Gunna, Futuro, Post Malone, A AP AP Rocky, Drake, Travis Scott, Doja Cat, Mac Miller, Jugo de WRLD, TShyne y más.

Young Thug se une a Drake y Travis Scott

Young Thug se une a Drake y Travis Scott.- Mientras todos esperábamos más información sobre el PUNK, Young Thug decidió divertirse con su equipo el martes por la noche, dirigiéndose al centro con unos bates de béisbol para aplastar un Rolls-Royce y promocionar su nuevo disco con estilo. En un video publicado en las redes sociales, Thugger, Gunna y algunos otros se puede ver rompiendo el vehículo de lujo.

Young Thug se une a Drake y Travis Scott

Young Thug se une a Drake y Travis Scott.- ¿Hay algo más punk que destruir pertenencias materiales costosas? Los cantantes y guitarristas de punk rock son conocidos por romper sus instrumentos en el escenario después de actuar, por lo que esta debe haber sido la forma de Thug de hacer algo similar.