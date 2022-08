YENIFER PAREDES EN SU HORA CERO

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

Cómo que no hay pruebas contra la cuñada de presidente?

Yenifer Paredes prefirió sellos de autoridades antes que loncheras o tapers. Estos son los sellos de autoridades locales que encontró la fiscalía en la casa de Yenifer Paredes.

Se halló un sello rectangular de madera, que al ser estampado sobre una hoja blanca se visualiza el nombre de un juez de paz. Estos sellos era para hacer documentos falsos y aprobación de las obras. Hablamos de plata de todos los peruanos en obras corruptas.

1.Para el presidente Castillo y sus ministros arrastrados, los depósitos, no son dichos, 90,000 soles, no son dichos, los sellos, no son dichos, los pasajes de avión, no son dichos. Tampoco, las reuniones en Palacio de Gobierno, no son dichos, menos los documentos de Anguía, no son dichos, el tráfico de influencia, no son dichos. Los robos, coimas, ilícitos debe ser castigado sin importar quien eres o donde naciste???

2. Según el sustento fiscal, Yenifer Paredes “sería la encargada de contactar y coordinar con diferentes alcaldes, a fin de vender proyectos, asegurando que tendría el éxito, la ejecución y financiamiento, bajo la coordinación permanente de la Primera Dama, Lilia Paredes». A su vez, menciona que «sin ellas no hubiese sido posible llegar a buen puerto”.

3. Lilia Paredes y Yenifer Paredes nunca pensaron que el investigado empresario Hugo Espino, las iba a delatar. Él es el mejor colaborador para la Fiscalía porque brindó detalles de sus reuniones con la esposa del presidente de la República y la participación en este caso del alcalde de Chachapoyas, Víctor Culqui.

4. Como vemos, Yenifer Paredes Navarro era una novata en hacer lobbies y cobrar coimas. Por «come-sola o angurrienta» a lo Nadine le pasa eso, se hubiera asociado con alguien del Club de los Construcción» y pasaba piola. Ellos si saben el manejo de coimas al derecho y al revés. Agarró a un paisano como ella, que estaba más perdido que cuy en tómbola.

5. Sólo falta que salga el primer ministro «caníbal» y señale que Jenifer Paredes es coleccionista de sellos de autoridades y que no es nada ilegal, que la prensa esta creando delitos no comprobados.

“Ninguna cantidad de evidencia logrará convencer a un idiota”

Mark Twain

PORQUÉ CERRÓN QUIERE EL PODER???

Me jode como a muchos peruanos, que casi toda nuestra clase política esté conformada por sabandijas y sanguijuelas, mismo estilo de marcas. Ejecutivo y Legislativo robando felices de la vida, por eso no habrá ni vacancia ni mucho menos disolución, puro fuego artificial.