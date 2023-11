Yedaly Salas Rodríguez es elegida Miss Moquegua 2023

La competencia empezó con la presentación individual de cada una de las once bellas postulantes, seguidamente llegaría el momento de apreciar a las candidatas en traje de fantasía. La ovación de los presentes se hizo sentir cuando desfilaron en la pasarela con trajes de noche iluminando la velada moqueguana. En el certamen se eligió también a la Miss Fitness, Ana Flavia Hidalgo Tenorio, Miss Simpatía Julissa Rodríguez Ramos, Miss Elegancia, Luciana Tapia Zárate y Miss Diamela, Ana Flavia Hidalgo Tenorio.

