Jennifer Lopez anunció en las redes sociales que compartirá el escenario con Shakira en la final del campeonato de fútbol del Super Bowl.

Aún quedan cuatro meses, pero las protagonistas del mítico intermedio del Super Bowl son conocidas desde la madrugada de este viernes: Shakira y Jennifer López actuarán el 2 de febrero de 2020 en la final de la NFL. Esta última fue la que hizo la revelación a través de las redes sociales.

Going to set the world on 🔥🔥🔥 @shakira #PepsiHalftime #SuperBowlLIV @pepsi pic.twitter.com/c7oXQM0vjq

— Jennifer Lopez (@JLo) September 26, 2019