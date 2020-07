EL presidente Martín Vizcarra, cumple lo que dice la ley vigente en oficializar comicios para el 11 de abril del 2021, y anuncia la quinta transición democrática.

Ahora debemos preguntarnos qué clase de autoridades debemos elegir para ponerse al frente del Perú en esta emergencia? Hay motivos para estar pesimista o con alguna esperanza? O será las elecciones del terror si los electores se dejan sorprender una vez más con payasos, aventureros, garrapatas que llegan a la política para delinquir? Y quien puede ofrecer mejores cartas? Entre los posibles candidatos destaca el Ing. Roque Benavides:

Primero; Roque Benavides es un candidato de peso, porque está en capacidad de desarrollar un conjunto de habilidades para dirigir el Perú. Los jóvenes, trabajadores, profesionales y algunos expertos afirman que más que un “outsider” político o empresario exitoso, lo importante es que Roque Benavides tiene liderazgo para tomar las decisiones que se requieren para encaminar nuevamente al Perú por el camino del crecimiento y sanear su salud resquebrajada.

Segundo; el sobrino nieto de Haya de la Torre, Presidente del Directorio de Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., una de las empresas más importantes del país. Cuenta con amplia experiencia en el campo gremial; es expresidente de la CONFIEP (cargo que ejerció en 1999-2000), asimismo fue presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía – SNMPE. También fue Presidente del Consejo Empresarial de Negociaciones Internacionales (CENI) para el logro del TLC con los Estados Unidos y vicepresidente del Consejo Mundial del Oro (World Gold Council) y otros logros.

Tercero; tiene todas las cualidades para postular a la candidatura de la presidencia del Perú el 2021, a la cabeza de un frente democrático de todas las sangres. Por su experiencia como empresario exitoso, sabe cómo crear empleo y en el corto plazo hará lo mismo con nuestro país, tal como lo demandan millones de desempleados, castigados por la pandemia e incapacidad del gobierno. Los jóvenes, trabajadores, empleados, empresarios y políticos que lo acompañan tienen algunas habilidades en común: son gestores, inteligentes, bien informados sobre los asuntos relevantes, capaces de gestionar un equipo, y de comunicarse de manera efectiva tanto entre las personas de dentro como de fuera de su organización de la mejor forma. Así como responden para manejar los retos de una empresa con sus altos ejecutivos, el tamaño de sus finanzas, saben que gobernar un país conflictivo e informal como el Perú con sus 33 millones de habitantes, es más que un reto.

Cuarto; si tomamos en cuenta que no solo se deben atender problemas de política interna, pandemia, corrupción, violencia, narcotráfico, las cosas se ponen más difíciles, hasta para los políticos más experimentados. Entonces, cuál es el futuro del país con ineptos, aventureros que no le han ganado a nadie, pero se meten en la política con promesas que no van a cumplir? Debemos preguntarnos si, en el caso del Perú, es importante que el próximo presidente de la República deba tener experiencia empresarial exitosa, como antecedente para ejercer un buen gobierno?

Quinto; el Perú no está para ensayos, perder cinco años más con experimentos de votar por el menos malo y no en la disputa de propuestas viables para llevar al Perú hacia adelante, o entre quién miente menos. Como vemos, la experiencia empresarial exitosa es relevante como tener experiencia exitosa en la política, en el sector público o en lo académico. Es importante tener experiencia en varios sectores, porque muchas veces los políticos que no saben lo que es pagar una planilla, qué es pagar impuestos o qué es querer abrir una empresa, desconocen las dificultades por las que pasan los empresarios para hacer nuevas inversiones, elemento vital para que haya más empleo y más recursos económicos para invertir en educación, salud e infraestructura”.

No me quedad duda, que el mayor aporte de un presidente con experiencia empresarial de éxito, es el hecho de saber qué es arriesgar su patrimonio personal en busca de un sueño, equivocarse en el camino, salir adelante y llegar hasta la meta. De los políticos con experiencia y aventureros levantados por encuestas no se sabe nunca. Y no sabrán nunca qué es arriesgar el patrimonio personal, por lo que toman decisiones, malas o buenas, sin tener miedo de perder algo, salvo las próximas elecciones. En cambio, un empresario, debe tomar decisiones que le pueden costar no solo el prestigio, sino el ahorro de su familia.

Por último, lo que se requiere para salir del hoyo económico y restablecer la salud del país, es un presidente líder, que tenga experiencia política, que busque consensos, porque como presidente no se puede estar peleando con todos, menos con los empresarios. Que sepa qué es pagar una planilla, qué trabas burocráticas existen para generar empleo y atraer inversiones, que tome decisiones que debe tomar para encaminar nuevamente al Perú por el camino del crecimiento y no con delincuentes.