Ya fué! El chino Fujimori no saldrá en libertad

Lo que realmente preocupa es que Perú esta quedando sujeto a lo que decidan organizamos manejados por otros países, osea NO tenemos independencia en decidir nuestros propios destinos. Así dicen que no somos colonia, ESTA ES UNA MUESTRA DE INTROMISIÓN REAL…

6. La CIDH no puede ordenar ni pedir que se abstenga de ejecutar ninguna orden jurisdiccional ni mandato del TC. Eso es una inaceptable intromisión a nuestra soberanía. En América Latina hay 18 resoluciones de la CIDH que los países no han ejecutado.

5. Hasta las 4 de esta tarde de hoy, el juzgado de investigación preparatoria de Ica que tramitó el «hábeas corpus» que fue amparado por el Tribunal Constitucional no recibía el expediente que ordenaba la excarcelación de Fujimori.

1. La comunicación de la CIDH indica que la resolución del TC no se ejecute «hasta que se decida sobre la solicitud de medidas provisionales» que solicitaron las víctimas tras la decisión de restituirle la inmunidad a Fujimori.

La rojimia CIDH no puede ordenar a la justicia peruana y menos desestimar el fallo del TC ,esto es una maniobra de los zurdos y las Ongs Caviares? Que los manden al carajo!!!

