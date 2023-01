YA ESTAMOS EN UNA GUERRA CIVIL

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

CORRERÁN RIOS DE SANGRE SI VACAN A CASTILLO: Este es el «Plan B» de estos malditos, desde el Día 1, del que hablaban Torres, Bellido, Bermejo, Cerrón, Chávez, Durán, Portalatino, Palacios, Maria Taipe, Elizabeth Medina, Germán Tacuri, Nivardo Tello, Paul Gutiérrez y demás lacras.

Es la doble moral de caviares, progres «si tomas instituciones en Brasil en contra del Pdte. Lula, es considerado golpe de Estado. Pero, si tomas aeropuertos, bloqueas carreteras, puentes, tiras bombas y balas a la PNP, quemas instituciones y casas, destruyes negocios, para derrocar a una presidenta constitucional, es derecho. Las cosas son como son, y hay que llamarlo por su nombre, estos son responsables de todo este vandalismo.

El Perú y la democracia se tiene que defender de estos salvajes, esto ya nos es una protesta, es un ataque frontal al país, a sus instituciones: ES VANDALISMO Y NO SE PUEDE PERMITIR. Así, los parásitos prosendero pidan la cabeza de la Presidenta, Dina Boluarte y del Primer Ministro Otarola. El Estado peruano tiene que defenderse ante ataque virulentos, venga donde venga, aquí se habla de 17 muertos y más de 80 civiles heridos: cuando se trata de estos vándalos y de personas ignorantes manipuladas bajo amenazas por el narcotráfico, minería ilegal y organizaciones de la izquierda internacional. Pero, nadie habla por los 400 miembros de la PNP, heridos en estas asonadas? Hacen mutis, como si los DDHH sólo existiesen para los terrucos?

No se debe dudar frente a las amenazas terroristas de tomar Lima esta semana, para derrocar a Dina Boluarte, cerrar el Congreso de la República y liberar al delincuente Pedro Castillo encerrado en el penal de Barbadillo; se tiene que tomar decisiones así sean duras con los poderes que da la Constitución, y no tener miedo.

La frase: «dispararse a los pies», no calza. En el Sur con las protestas se ametrallan a los pies!!! 17 MUERTOS EN PUNO NO ES UN CUANTO, TOQUE DE QUEDA YA!!!

En el quinto día de protestas una violenta minoría organizada desató CAOS Y MUERTES EN PUNO:

1. Turbas disparan a matar, son tan bestias o cojudos que ahuyentan a los turistas de estas regiones que viven de la industria sin chiminea.

2. Bloquean carretera, puentes, y no pueden vender sus productos artesanales, agrícolas o ganaderos.

3. Queman empresas publicas y privadas, comisarías, centros comerciales, Sunat, etc. etc.

4. Vándalos con su propia gente del pueblo, no los dejan trabajar bajo amenaza, lo cual hace que se empobrezcan más.

5. Destruyen sus fuentes de trabajo, empobrecen a sus pueblos.

6. Atacan a sus autoridades, PNP y FFAA quedándose con más criminalidad.

7. Destruyen minas, quedándose sin Canon minero.

8. Bloquean y destruyen aeropuertos, incomunicando a sus pueblos con el resto del país.

9. Atacan ambulancias y centros médicos, quedándose sin servicios básicos de salud.

10. Bloquean las tomas de agua, gas y centrales eléctricas; quedándose sin agua, gas y electricidad.

11. Queman Fiscalías y destruyen documentos beneficiando así a los delincuentes de sus ciudades.

12. Queman, taxis y carros policiales

13. Pedro Castillo y Anibal Torres, han sembrado demasiado odio en Puno contra Lima, durante 17 meses. Lo sucedido en el Sur, es un suicidio económico de corto, mediano y largo plazo. Definitivamente quienes lideran esas asonadas nada les importa el presente y futuro de dichas regiones.

14. Si ya se sabe quienes son los cabecillas, al toque deberían ser capturados y, trasladados a penales de máxima seguridad.

Gobierno lamenta muertes en Puno y no renunciará a su deber de imponer el orden en esa región bit.ly/3CA36E5

Ante todo el orden es lo que se prioriza, hay que actuar con firmeza y premura.