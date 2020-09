Up Next

No seamos cómplices… guardando silencio, Pinocho y su corte de caviares, hacen lo que les da la gana con el país como si fuera su chacra…

Y porque no, a toda esa prensa obsecuente (salvo raras excepciones) convertida en prostituta, waripoleras, turroneros, troles, plumíferos, sobones oficiosos, con sus teclas mediáticas? Pinocho, le da oxígeno a los medios, en vez que a los enfermos; campañas millonarias tapan toda esta basura, pero no apagan el incendio en nuestro país.

EL COVID NO MATA SOLO. SU CÓMPLICE ES EL PRESIDENTE INEPTO E INCAPAZ CON SUS SUS MENTIRAS, GROTESCOS PSICOSOCIALES EN LA PRENSA. Quiere tapar la operación fallida, con retiro de cargos de 13 jefes y oficiales de la PNP.