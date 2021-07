“A Keiko Fujimori, los inútiles de pseudos estrategas, periodistas y políticos que la rodearon le dijeron al oído, “a la tercera va la vencida; y al final la vencieron, sin pena ni gloria”. Si una serie de denuncias, por tachas, firmas falsas, suplantaciones, conteos, la negativa de ONPE a entregar los padrones, etc., pusieron al Jurado Nacional de Elecciones en el ojo de la tormenta, la historia nos demuestra que en temas electorales las decisiones polémicas son comunes, más de lo que parecen, y se tiene que estar preparado para ganar la guerra.

En mi nota de mayo, pysnnoticias; señalaba que “Keiko, está cometiendo muchos errores”, advertía que “en los últimos días, la campaña de Keiko Fujimori es ir contra la corriente para quitarle votos a Pedro Castillo, y no lo está consiguiendo, su estrategia no está funcionando, con virajes estratégicos, tropiezos y el arrastre de algunos cuestionamientos; pedir perdón por quítame esta paja, sin haber sido gobierno es una grave error. TENÍA QUE DESLINDAR CON LA CORRUPCION Y DEMOSTRAR QUE LOS ERRORES DE SU PADRE, LOS HIJOS NO LO ASUMEN”. NO LO HIZO.

EN LA PRACTICA KEIKO NO CONVENCE AL ANTIFUJIMORISMO, una inmensa piedra en el zapato alimentada por el odio, es una de las fuerzas políticas más importante del país. Ya le cerraron la puerta del Palacio de Gobierno en el balotaje de 2011 y 2016 ante Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski (PPK), respectivamente. Y no ha aprendido nada y rodeada de inútiles. Ahora el rival de Keiko, es el profesor de primaria y dirigente sindical Castillo, candidato por Perú Libre, partido que se define como marxista, leninista, maoísta, chavista. La mesa está servida, en esta segunda vuelta los electores están obligados a decidir entre el antifujimorismo o antiizquierdismo, entre la democracia o autoritarismo.

“La china”, estaba advertida que gran parte de la prensa corrupta había contribuido a sembrar odio entre los jóvenes contra el fujimorismo, estaba arrinconada “entre las cuerdas”, sus enemigos estaban unidos en un solo puño, movadef, conare, caviares, rojetes, lagartos, morados, prensa corrupta iban a lavar la cara al terrorismo senderista: Y se dio. Hoy Keiko Fujimori se aferra a un “fraude en mesa” en las elecciones generales del 6 de junio ante la ventaja de su contrincante Pedro Castillo, de Perú Libre. La posibilidad de ver esfumarse por tercera vez sus aspiraciones presidenciales es un problema al que se enfrenta la candidata de Fuerza Popular, en la mira de las autoridades judiciales.

Necia y ciega, hoy paga las consecuencia, el asunto ya está resuelto, a pesar de la advertencias de miles de venezolanos que vivieron este drama y tuvieron el coraje de alertarnos, los peligros del chavismo. En la “segunda vuelta” el “fujimorismo” y la alcahuetería peruana prefirieron ignorarlos, se hicieron los sordos. Cerraron los ojos frente a una delincuencial “organización criminal”, les faltó “cojones” y estrategias para enfrentarse a toda una maquinaria con dinero y poder político en el JNE, PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO, JNE, ONPE, RENIEC, con el apoyo de hueveras y rojetes, prensa complaciente con “Cerrón” y compañía. Dueño, líder y estratega de Perú Libre, y como si fuera poco de los chaps “Che Guevara” y “Los dinámicos del Centro”.

Estamos con enyucados, el próximo presidente de la república será Pedro Castillo-alfil de Vladimir Cerrón-, será proclamado por el JNE, la máxima instancia en administración de justicia electoral en el Perú, antes del 15 de julio, todo está consumado a no ser que los tanques se lo impidan. El candidato Castillo, en su primer mensaje a la Nación como jefe de Estado, al toque le pedirá al Congreso de la Republica instalar una Asamblea Constituyente-sinónimo de chavismo puro y duro, con régimen totalitario- con el objetivo de redactar una nueva Carta Magna con las recetas del Foro de Sao Paulo.

“Los rojetes, prosenderistas amedrentan a quienes se atreven a contradecir a uno de los suyos. Siquiera bajo sospecha de delinquir. Los hueveras se sienten suficientemente empoderados para romper la norma. Ejemplo; Aníbal Torres, afirma que habrá “guerra civil” si no proclaman a Castillo”.

No a todos les preocupa la elección en el Perú y la fuga de capitales de los últimos meses -peruanos retiraron alrededor de US$ 13 mil millones del sistema, entre los meses de abril, mayo y junio, es decir, una vez confirmado el pase a segunda vuelta del candidato izquierdista Pedro Castillo- deja secuelas dolorosas y genera una enorme incertidumbre en lo que refiere al costo de vida, en estos momentos puesto que nadie sabe precisar cuáles son sus efectos en la economía doméstica. Tanto así, que Pedro Castillo para calmar las olas, ofreció a Julio Velarde quedarse en el BCRP. Esto ocurrió tan solo una semana después de que Julio Velarde no descartó dar un paso al costado del BCRP,

Lo primero que debemos tener en cuenta los peruanos es que la fuga de capitales no implica necesariamente operaciones ilegales. Muchos inversores particulares o institucionales y empresas fugan capitales de manera totalmente lícita, declarando los envíos de dinero al exterior, sin infringir normas y justificando esos envíos ante las autoridades pertinentes. En rigor, la fuga no necesariamente implica el traspaso de las fronteras nacionales. Existe fuga “puertas adentro”. Lo concreto es que hablamos de fuga de capitales cuando las divisas son retiradas del sistema financiero y, por ende, de la órbita del Banco Central y los bancos comerciales del país afectado. Básicamente, se trata de dólares que salen del circuito económico POR INCERTIDUMBRE POLITICA Y FALTA DE GARANTIAS.

La realidad es que esta incertidumbre es una gota de agua en el tormentoso mar de la política-elecciones cuestionadas por fraude en mesa- y económica que vive el país. Las relaciones humanas se han deteriorado y todo el andamiaje y las reformas judiciales y políticas posteriores a la caída del fujimorismo en el año 2000 hacen crisis. Es así porque las reglas de la Constitución de 1993 que tirios y troyanos aceptaron respetar han estallado con el cierre del Congreso el 30 de agosto del 2020 y la figura aberrante de la “denegación fáctica” de una cuestión de confianza, figura utilizada por el presidente Martín Vizcarra para disolver el Congreso de la República. y demás irregularidades.

La fuga de capitale$ tiene efectos muy nocivos. Más aún para paíse$ como el nue$tro que encuentra dificultade$ a la hora de obtener divi$as y fomentar la inver$ión privada en la económica.

No soy socialista, ni hiperestatista, soy un periodista honesto y valiente que me la juego por la democracia de mis país. Soy claro con mis apreciaciones no se puede dejar la economía totalmente liberada al mercado. El Estado debe tener las herramientas y la decisión política necesarias para corregir los desequilibrios (que en la teoría del capitalismo no existen, pero en la práctica sí), en pos del bien común y de una sociedad más justa. Que se entienda, ni estatismo por el estado mismo, ni un Estado bobo que no sirva para nada. Porque en rigor de verdad, ese segundo Estado (el bobo) solo sirve para defender y asegurar los beneficios individuales y sectoriales de quienes tienen el poder fáctico de provocar los desequilibrios y torcer la economía en su favor. Esos también son “privilegios”.

Por ultimo, los inútiles que rodean a Keiko, le hicieron creer que enviando una carta al Presidente Sagasti pidiendo ante la OEA una auditoría internacional, eras una salida razonable y el presidente no se iba a negar: la rechazó a través de un oficio enviado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, donde detalla que en virtud del principio de neutralidad que debe respetar toda institución del Estado y encontrándose el proceso electoral en curso, “no resulta posible jurídicamente atender el pedido formulado”.