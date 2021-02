A pesar de la controversia inicial, ahora se está considerando el uso de la vacuna rusa. Fue el propio regulador europeo el que admitió estar en contacto con los productores de esta Vacila que incluso se ha registrado en países europeos como Serbia o Hungría. Es Sputnik V y fue una de las primeras vacilaciones en ser administradas en el mundo. ¿Será seguro y efectivo?

¿Cómo funciona esta vacuna?

Sputnik V es una vacuna de vector viral, es decir, utiliza otros virus que se vuelven inofensivos para el organismo humano y se adaptan para combatir Covid-19. Se Trata de la misma técnica utilizada por la vacuna de AstraZeneca, pero la vacuna británica se basa en un solo adenovirus de chimpancé, ya que la rusa utiliza dos adenovirus humanos diferentes para cada una de las inyecciones.

Según los creadores de Sputnik V, el uso de un adenovirus diferente en el refuerzo de la primera inyección debería causar una mejor respuesta inmunológica.

¿Cuál es su eficacia?

La vacuna rusa Sputnik V tiene una efectividad del 91.6%

Sputnik V es Seguro y tiene una eficacia del 91,6% frente a Covid-19 a partir de los 21 días de la toma, según los resultados de la tercera fase de los ensayos clínicos publicados en la revista científica The Lancet.

Importante resaltar que los participantes del estudio tenían 18 o más años, eran “cerca de 60% hombres y casi todos blancos” y cerca de 25% tenía comorbilidades asociadas. Aún así, a nivel de edad, hubo una fuerte protección en todos los grupos participantes, de acuerdo con los resultados.

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer efecto?

La vacuna rusa se desarrolló para tomar dos dosis, pero aún así, en promedio, la inmunidad necesaria comenzó el día 18 después de la primera dosis.

¿Se ha solicitado autorización a la Unión Europea?

Rusia pidió a la EMA que la vacuna Sputnik V se registrara el 20 de enero. Este es el primer paso para que el medicamento pueda autorizarse en la Unión Europea. El Fondo Ruso de Inversiones Directas (FIDR), uno de los responsables de la vacuna rusa contra el nuevo coronavirus, espera que el proceso de revisión de la documentación y las pruebas realizadas comience este mes.

La EMA anunció a finales del mes pasado estar en contacto con los productores, pero no reveló más información.

¿En qué países ya está registrada?

Según el sitio web oficial de Sputnik V, la vacuna ya se ha registrado en 15 países, de los cuales Hungría, Serbia, Argentina, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Argelia, Palestina, Bielorrusia, Turkmenistán y Rusia misma.

¿Cuántas personas han tomado esta vacuna?

Según el informe publicado en la revista The Lancet, 14, 964 personas tomaron la vacuna en el ensayo clínico. A esta cifra se suman 1,5 millones de rusos vacunados (alrededor del 1% de la población), según la información divulgada en la red social Twitter.

