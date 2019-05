El 22 de agosto del 2016, el periodista Diego Castillo, de Utero.pe, se pregunta; Quien es Blanca Rosales y por qué nos preocupa? decia que entre el viernes pasado y hoy, dos columnas de Aldo Mariátegui deben ser revisadas con pinzas. En ambos textos advierte sobre un caso que vale la pena explorar: deja entrever que Blanca Rosales, exjefa de la Oficina General de Comunicación Social de la PCM, tuvo malos manejos con el dinero a su cargo.

Aguanta, ¿Blanca KHÉ?

En su columna del 19 de agosto, Aldo advierte sobre Blanca Rosales, la ex manda-más de la OGCS. Ya sabes que estaban en la PCM, pero…

…¿Cuál era su chamba allí?

La OGCS se encarga de delinear las políticas informativas del Poder Ejecutivo y de administrar el presupuesto para publicidad, campañas masivas y estrategias de comunicación a través de los medios del Estado (Agencia Andina, TV Perú y El Peruano). Aunque también se encargaba de coordinar la publicidad estatal que aparecía en otros medios de comunicación porque la mayoría, digamos El Comercio, La República, Diario 16, UNO, etc. reciben publicidad estatal.

¿Qué más se sabe de la Toly?

En el 2015 tuvo que justificar la compra de lujosas propiedades luego de una denuncia de Hildebrandt en sus trece. Ella lo justificó pero dijo que el Estado le daba dos dietas, algo que va contra la Ley de Jerarquía y Remuneraciones de los Altos Funcionarios y Autoridades?

Rosales también fue persona de confianza del presidente Humala y su esposa Nadine Heredia y autorizó la visita de Juan Rivera Idrogo “Chocherín” a Palacio en varias oportunidades. De hecho, fuentes de la OGCS dijeron a El Comercio algunas cosas interesantes sobre ella. Sobre todo que se reunía con Juan Carlos Rivera Idrogo, financista de Humala y socio de Martín Belaunde Lossio.

“Que Rivera Idrogo, (financista de Humala) acudía a la oficina de Rosales porque él era el enlace entre algunos agencias de publicidad y el gobierno.

Que Rosales convocaba a los jefes de comunicación de ministerios y entidades estatales para reunirse con Rivera Idrogo y definir estrategias de imagen de sus oficinas.

“Chocherin” Rivera Idrogo, habría sido el principal vendedor de la empresa Central Media S.A.C. y, entre sus clientes, tenía al Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otros organismos del Estado.

Rosales reconoció que Central Media S.A.C. es una de varias empresas de publicidad con las que contrata la Oficina de Comunicación Social del Gobierno”.

¿Pero cuál es el chongo?

Todo se aclarará cuando veas que Aldo recuerda unas declaraciones de Ángel Ganoza sí, el pelao cabeza de p!#$@ a Hildebrandt en sus trece:

“Iba a la oficina de Blanca Rosales a tratar el tema (nota: conseguir publicidad estatal) y ella me decía que no me podía dar publicidad porque no estábamos afiliados a Ibope. Finalmente, por un tema de afinidad, me daba una pauta pequeña (…) durante 27 años que tiene este Canal (11), el Estado nunca le dio un sol y, sin embargo, este gobierno le ha dado cerca de 4’000,000 de soles en publicidad que los traje yo (…)”.

Después, Aldo se pregunta si Diario 16 y Diario Uno también recibieron publicidad estatal por “afinidad”. Aquí ya entramos en el terreno de la acusación vaga, ojo…

La Toly estaba dentro de este círculo de la “jefecita”, sabía toda la moña… yo sé porque lo digo.