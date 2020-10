Una vez más, Apple fue el PRIMERO en dar un paso controvertido en el mercado de teléfonos inteligentes. Esta vez, el gigante estadounidense decidió sacar el cargador de la caja de sus nuevos iPhone.

Ahora, también Xiaomi ha decidido modificar la caja de venta al por menor de Xiaomi Mi 10t Lite, pero no sin enviar “la lengüeta” a Apple. La caja de este equipo será más respetuosa con el medio ambiente, pero mantendrá todos los accesorios importantes.

We unboxed the #Mi10TLite – Atlantic Blue variant 😎 You'll get all the essentials, just with less plastic waste. Starting in Europe, we've committed to reducing plastic packaging by about 60%. 🌏 pic.twitter.com/ai1yq3YR92

— Xiaomi (@Xiaomi) October 20, 2020