Es importante destacar que esta idea solo ha sido patentada y que puede que estemos muy lejos de su divulgación al público. Por cierto, el hecho de que esté patentado no significa que algún día Xiaomi lo lanzará al mercado.

Esta filosofía sería particularmente ventajosa en lugares como un centro comercial o el metro, donde generalmente siempre hay más ruido. Ya en un lugar más aislado y tranquilo esta tecnología no tendría tal efecto.

Esta es una de las ideas más revolucionarias que he conocido para cargar un teléfono inteligente. El objetivo será utilizar el sonido que rodea al usuario y lo convierte en energía para reponer una batería.

By