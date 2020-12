Las ventas mundiales de teléfonos inteligentes totalizaron 366 millones de unidades en el tercer trimestre de 2020, una caída del 5,7 por ciento con respecto al tercer trimestre de 2019, según Gartner Inc. Todavía, según los datos, en comparación con 2019, la compañía china Xiaomi fue la que más creció (34.9%). Samsung creció un 2,2 y Huawei fue la compañía con mayor caída de ventas (-21,3%).

By