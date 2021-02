Up Next

Este es un teléfono inteligente revolucionario que pretende mostrar cómo el viejo Xiaomi para el futuro de una industria a menudo considerada odiada. Por ahora no existen datos que puedan convertirse en un producto comercial, y la marca sólo lo ha revelado como un concepto.

En video, el fabricante chino dio a conocer al mundo un smartphone concepto con una pantalla curva en los cuatro lados. Y si te preguntas dónde fueron a parar los puertos o botones, la verdad es que estos no existen en este equipo.

