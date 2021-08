Xiaomi revela otro producto que mostrará en el próximo evento

Como dice GSamrena, Xiaomi confirmó a través de su página en la red social china Weibo que también presentará en este evento el Mi Pad 5, una nueva tableta que, a juzgar por la imagen ya lanzada, será compatible con un lápiz óptico. La imagen también indica que el Mi Pad 5 tendrá lados rectos, pero por lo demás no se sabe más sobre el diseño de la tableta.

Xiaomi comenzó anunciando un evento para el 10 de agosto y, mientras tanto, confirmó que esta será la ocasión en la que los fans de la compañía podrán conocer el Mi Mix 4. Sin embargo, este no será el único producto de la marca en la presentación.

By