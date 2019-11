Xiaomi volvió a estar en el centro de atención al preparar el lanzamiento de Xiaomi Mi Note 10 y también MI MIX 4. Aunque la marca va a celebrar un evento en China mañana, donde se espera la presentación de ambos teléfonos inteligentes. El Mi Note 10 no se esperaba en Europa hasta el 14 de noviembre en Polonia.

Sin embargo, parece que la marca tenía una sorpresa reservada para sus fans. A través de su cuenta oficial en Twitter, revelaron que Xiaomi Mi Note 10 será presentado en Madrid (España), ¡el 6 de noviembre! Por lo tanto, estamos a aproximadamente 48 horas de la presentación del primer smartphone con cámara de 108 megapíxeles en Europa.

Poco después de que se confirmara que Xiaomi iba a resucitar la línea de smartphones Mi Note, nos dimos cuenta de que el Mi Note 10 iba a representar un hito importante en la historia de la marca y los smartphones.

Especialmente en el segmento fotográfico, este smartphone va a dar que hablar por la calidad y versatilidad ofrecidas por sus cinco cámaras.

Xiaomi Mi Note 10 llegará equipado con un sensor principal de 108 megapíxeles, acompañado de cuatro cámaras más.:

20MP (ultra wide-angle))

12MP (vertical)

5MP (teléfono con zoom digital de hasta 50x)

2MP (Super macro)

Por lo que respecta a las selfies, se espera que sea suficiente equipado con una impresionante cámara frontal de 32 megapíxeles. No parece haber duda de que este será un smartphone que garantiza performance y versatilidad de alto nivel en el segmento fotográfico.

Zoom, zoom, zoom. Bet you've never seen this epic level of detail before.😉 #DareToDiscover with #MiNote10 pic.twitter.com/GWTiGJQQ6f

