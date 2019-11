Xiaomi no para de innovar y desarrollar nuevos productos. La última novedad es el Mi Note 10, que tiene cinco cámaras traseras, una con 108 MP y otra con zoom de hasta 50x.

Este smartphone, con un montón de sensores en su trasero, promete la foto adecuada para cualquier circunstancia.

Los últimos días han sido muy ricos en noticias para Xiaomi. Conocemos a mi CC9 Pro, Mi Watch y mi TV 5. Estos tres nuevos productos de la marca china rellenan su lista de ofertas en varias áreas.

Sin embargo, la marca quiere dar continuidad y este ritmo de novedades, y ha revelado otra excelente noticia. Después de haber abordado este smartphone en los últimos días, el Mi Note 10 ha visto Ahora las especificaciones relativas a sus cámaras completamente desveladas.

Así que el nuevo smartphone de Xiaomi traerá algo de lo que se ha hablado durante mucho tiempo. Además de argumentos de peso, la marca china le dotó de una cámara fotográfica de cinco lentes, una de ellas de 108 MP.

Sin embargo, esta vez las noticias sobre la cámara del Mi Note 10 van más lejos. Además de saber que tiene cinco sensores fotográficos – uno de ellos con 108 MP – Xiaomi ha divulgado más detalles.

Esta terminal cuenta además con una cámara de teléfono de 5 MP con un zoom de hasta 50x, una de 12 MP para retratos, un ultrasonido de 20 MP y una lente de 2 MP para fotografías en modo Super Macro!

En sus redes sociales, La fabricante China ha destacado la aptitud fotográfica del Mi Note 10, pero destaca sobre todo la cantidad y calidad de los detalles del sensor de 108 MP y el poder de zoom de la cámara de televisión.

Macro 🎃

Discover the secrets hidden in our not-so scary #Halloween teaser. #DareToDiscover with #MiNote10 pic.twitter.com/JUmEEs95y3

— Xiaomi #First108MPPentaCam (@Xiaomi) October 31, 2019