Recientemente hemos dado a conocer que la versión global de la nueva Mi Band 5 de Xiaomi llegará el próximo jueves 15 de julio. El anuncio se hizo a través de las redes sociales de la empresa china y traerá el tan esperado brazalete a Portugal y a todos los demás países.

Pero por ahora, la estrella de Xiaomi es la predecesora Mi Band 4 que es la pulsera wearable más vendida del Mundo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Xiaomi anunció que su banda 4 es la puseira wearable más vendida en el Mundo.

Según la publicación, este hecho se refiere al período comprendido entre el tercer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020. Es decir, desde julio de 2019 hasta marzo de 2020.

WOW! #MiSmartBand4 is the best-selling wearable band in the world! 🎉

Let Mi know if you are part of the Mi Smart Band family too! ❤️#SmartLivingForEveryone pic.twitter.com/2L3ZkSRIcX

— Xiaomi (@Xiaomi) July 9, 2020