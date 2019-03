Los celulares Mi 9 de Xiaomi y Galaxy S10 Plus de Samsung están entre los principales lanzamientos con un historial avanzado de 2019.

Equipados con procesadores potentes, gran cantidad de cámaras y mucha memoria RAM, los lanzamientos pueden ser una opción de compra para los que tienen un viaje marcado hacia el exterior y quieren aprovechar para cambiar de smartphone-conducta permitida por Anatel.

El nuevo celular de Samsung, lanzado en los Estados Unidos en los colores negro, blanco, azul, verde, cerámica negra y cerámica blanca, será anunciado en Brasil el 12 de marzo, pero el precio sigue siendo un misterio.

El modelo chino ya tiene una disponibilidad incierta en el mercado nacional, a pesar del retorno de la fabricante en asociación con la DL electrónica. Comprueba las especificaciones de los teléfonos en las líneas siguientes.

Lienzo y diseño

Los smartphones son casi del mismo tamaño, y traen lienzos de dimensiones equivalentes, cerca de 6,4 pulgadas. El Galaxy S10 Plus, sin embargo, supera el teléfono chino en cuanto a la resolución sin traer Panel Quad HD+ en lugar de Full HD+. Además, la tecnología empleada en la construcción tiende a ser superior: el AMOLED Dinámico promete alcanzar niveles mucho más brillantes sin perjudicar la fidelidad de los colores.

En el aspecto, la mayor distinción se hace por la posición de la cámara frontal: mientras el Mi 9 tiene sensor fotográfico en un notch en forma de gota de agua, como en Moto G7 Plus, Galaxy S10 Plus trae Cámara de doble selfie dentro de la pantalla. El display del S10 Plus fue, por lo demás, el principal foco de atención en las primeras pruebas con células realizadas por el Tech, sobre todo.

Cámaras

Los dos celulares ofrecen tres cámaras para expandir las posibilidades de fotografía y vídeo. El Galaxy S10 Plus trae un sensor principal de 12 MP con lente gran angular, otro de 12 MP con lente teleobjetiva para dar zoom óptico de 2x, y un tercero con 16 MP de resolución y lente de 123 ° que captura imágenes más abiertas.

Ya en Xiaomi Mi 9, el conjunto está encabezado por un sensor de 48 megapíxeles para hacer fotos de alta resolución día a día. El resto es muy similar al propuesto por S10 Plus: un sensor secundario de 12 MP para zoom y un tercero de 16 MP que abra el ángulo de visión.

En las selfies, el celular chino puede salir mejor contando con cámara de 20 MP. Por otra parte, a pesar del sensor principal menor de 10 MP en el frente, Galaxy S10 tiene una cámara auxiliar de 8 MP que ayuda en la producción de fotos con el modo Retrato.

Ficha técnica de Xiaomi Mi 9 y Galaxy S10 Plus

Especificaciones Xiaomi Mi 9 Galaxy S10 Plus

Fecha de lanzamiento Febrero de 2018 Febrero de 2019

Precio de lanzam.(exterior) desde 2.999 yuans us $ 999,99

Tela 6,39 pulgadas 6,4 pulgadas

Resolución de pantalla Full HD+(2340 x 1080 píxeles) Quad HD+ (3040 x 1440 píxeles)

Procesador Snapdragon 855 Exynos 9820

Memoria RAM 6 GB 8 GB o 12 GB

Almacenamiento 64 GB o 128 GB 128 GB, 512 GB o 1 TB

Tarjeta de memoria no sí, microSD de hasta 512 GB

Triple cámara trasera,48, 12 y 16 megapíxeles triple: 12, 12 y 16 megapíxeles

Cámara frontal 20 megapíxeles Doble: 10 y 8 megapíxeles

Sistema operativo Android 9 (Pie) Android 9 (Pie)

Batería 3.300 mAh 4.100 mAh

Dimensiones y peso 157,5 x 74,7 x 7,6 mm; 173 gr. 157,6 x 74,1 x 7,8 mm; 175 gr.

Color violeta, azul y negro negro, blanco, azul, verde, cerámica negra y cerámica blanca