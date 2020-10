Up Next

Este producto fue anunciado por dicho precio de 29.99€, pero no fue revelado cuando estará disponible en el mercado. Hasta entonces, si buscas un producto similar, aconsejo este cargador de Baseus (marca que forma parte del ecosistema Xiaomi Youpin), que tiene la misma tecnología GaN y donde puedes cargar más de un equipo al mismo tiempo.

Fue anunciado para el mercado europeo por un precio de 29.99€, que no es del todo descabellado dada su velocidad de carga. Y con este puedes no sólo cargar smartphones, sino también ordenadores portátiles o una Nintendo Switch de forma bastante rápida.

Se Trata del Xiaomi 65w Fast Charger. Esto tiene como gran destaque la tecnología GaN (nitruro de galio), que le permite no sólo ser bastante compacto, como tener más eficiencia que los cargadores ordinarios de silicio (silicon).

By