WSJ en la Manzana's del Servicio de Video: Starz, Showtime y HBO a un Costo de $9.99 Por Mes, Roku Puede Ganar un Apple TV de Aplicación

The Wall Street Journal ha esbozado sus expectativas para Apple de medios del evento de mañana en Steve Jobs Teatro, donde la compañía se espera para introducir a los servicios basados en suscripción para ver películas y programas de TELEVISIÓN, revistas y periódicos, y, posiblemente, los juegos. La ponencia comienza el lunes a las 10 de la mañana Hora del Pacífico.





Como hemos oído previamente, el informe de las reclamaciones de Apple planea develar las primeras imágenes de algunos de sus nuevos originales de programas de TELEVISIÓN en el evento. Estrellas de Hollywood como actriz Reese Witherspoon y director J. J. Abrams han sido invitados a asistir.

El informe de las reclamaciones de Apple planea cobrar una cuota por su contenido original, a pesar de que algunas fuentes previamente diciendo que sería gratuito para los propietarios de dispositivos de Apple.

Apple renovado TV app hará que sea más fácil para suscribirse a las redes, tales como Starz, Showtime y HBO, con la que Apple ha sido “la negociación para ofrecer sus espectáculos a los usuarios para $9.99 al mes cada uno.” No está claro si eso significa que cada red tendrá un costo de $9.99 por mes o si cada usuario pagará $9.99 por mes en total.

Apple se dice estar negociando para traer su nuevo TELEVISOR de aplicación para múltiples plataformas, incluyendo Roku y smart TVs. Esto podría hacer referencia a una expansión de las nuevas películas de iTunes y programas de TELEVISIÓN app que viene de Samsung smart Tv de última a otros de TV líder en marcas como Sony y LG y las marcas más baratas, tales como TCL y Nítida a través de Roku.

Samsung, LG, Sony y Vizio ya anunció que sus últimos Televisores inteligentes están ganando AirPlay 2, permitiendo a los usuarios reproducir video, audio, fotos y otros contenidos directamente desde un iPhone, iPad o Mac a la pantalla grande. Apple y Roku también están en la avanzada de los debates sobre AirPlay 2 de soporte.

Apple también está en espera para dar a conocer una nueva aplicación de Noticias con un opcional de la prima de nivel que proporciona acceso a más de 200 revistas, incluyendo Bon Appétit, la Gente, y el Glamour, así como los periódicos, tales como The Wall Street Journal. El informe afirma que Apple planea cobrar $9.99 por mes por el servicio.





La nueva versión de Apple, la aplicación de Noticias se espera que se basa en la Textura, la suscripción a la revista de servicio que Apple adquirió el año pasado. El informe dice a The Washington Post y The New York Times no participan en el servicio al momento de su lanzamiento debido a los desacuerdos sobre Apple en la que supuestamente 50-50 ingresos de la división.

El informe menciona cómo el CEO de Apple, Tim Cook comenzó a celebrar reuniones mensuales con los de Apple de la división de servicios alrededor de fines de 2017 como la empresa pretende crecer sus ingresos de las ofertas de suscripción, tales como la Manzana de la Música y de almacenamiento de iCloud.

Estas reuniones se dice que incluyen “monitoreo de las aplicaciones que se benefician y amenazar de Apple”:

Para que el Señor Cook mensual de los servicios de reuniones, la compañía ha intensificado el seguimiento de las aplicaciones que se benefician y amenazar a los de Apple. El equipo ha creado una versión de radar para el director general para el seguimiento de las aplicaciones que se espera que se venden bien y otras métricas para las aplicaciones que tienen el desafío de negocio de Apple, incluyendo iTunes ventas disminuye en comparación con Apple Música suscripción de crecimiento y hellip;

Apple vídeo y noticias de la oferta de suscripción que sin duda ayudará a la compañía ampliar su portafolio de servicios más, pero sus planes exactos son todavía nublado en secreto. En menos de 24 horas, vamos a tener un mejor entendimiento.

Apple ofrecerá un livestream del evento.