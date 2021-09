WORDPRESS VS WIX! ¿Cuál es mejor Plataforma? Descúbrelo!

Up Next

Sin embargo, los precios no deben ser lo único que tenga en cuenta al decidir entre WordPress vs Wix.

WordPress vs Wix.- Las diferencias clave entre los planes Wix restantes implican cuánto ancho de banda y espacio de almacenamiento obtiene, y si obtiene la funcionalidad de comercio electrónico.

El plan gratuito no es adecuado para crear sitios profesionales, está bien si desea armar algo simple para un evento único (como una fiesta de cumpleaños, un evento benéfico o una boda), pero tendrá que vivir con una funcionalidad restrictiva y una publicidad muy prominente para Wix.

WordPress vs Wix.- Los costos de Wix varían ligeramente según la ubicación, al igual que los planes disponibles, pero en los EE.UU. actualmente hay nueve planes disponibles con Wix (1 plan gratuito y 8 de pago).

Pero la conclusión clave de las cifras anteriores es que no es sensato ver a WordPress como una opción completamente ‘gratuita’.

Lo único que siempre tendrá que pagar con WordPress es el alojamiento, sin el cual no tendrá ningún lugar para instalar WordPress.

WordPress vs Wix.- Aunque el software de WordPress se puede descargar e instalar de forma gratuita, hay varias cosas que generalmente tendrá que pagar para obtener un sitio construido con él desde el suelo, a saber:

Me sumergiré en las características en breve, pero primero, echemos un vistazo a los precios.

La conclusión es que tanto con WordPress como con Wix no se trata de una startup o un producto nuevo, por lo que elegir una de estas plataformas se reducirá a otras consideraciones, como precios y características.

Debido a que WordPress tiene una base de usuarios mucho más grande que Wix, técnicamente es una apuesta más segura: puede tener un gran grado de confianza en que la plataforma no va a desaparecer en el corto plazo.

WordPress vs Wix.- Wix fue fundada en 2006, y es una de las empresas de construcción de sitios web más grandes.

WordPress fue fundada en 2003 por Matt Mullenweg y Mike Little.

Esto se debe a que si una plataforma en particular tiene un gran número de clientes / usuarios, esto reduce el riesgo de que falle y tome su sitio web (¡y tal vez todo su negocio!) consigo.

WordPress vs Wix.- Esta comparación de WordPress vs Wix va a comparar la versión auto-alojada de WordPress a Wix.

WordPress vs Wix.- Auto-alojado WordPress es una pieza de creación de sitios web y software de gestión que se descarga de wordpress.org e instalar en su propio servidor web. Esto significa, por supuesto, que usted tendrá que comprar algo de alojamiento para que su sitio web tiene un lugar para vivir.

Esto hace que WordPress alojado sea bastante similar a Wix, porque no es necesario comprar ningún alojamiento para usarlo (su sitio está alojado en los servidores de WordPress) usted obtiene una gran cantidad de funcionalidad incluida fuera de la caja.

WordPress vs Wix.- WordPress alojado, disponible en wordpress.com, es como Wix una herramienta de software como servicio (SaaS) para construir y mantener sitios web.

Wix se ejecuta ‘en la nube’, lo que significa que no hay nada que instalar en ningún lugar, y no necesita preocuparse por el alojamiento. Siempre que tenga acceso a un navegador web e Internet, puede crear y mantener un sitio web de Wix desde cualquier lugar.

Wix es una solución que te permite diseñar y construir tu propio sitio web sin necesidad de saber codificar. Es una herramienta de “software como servicio”, lo que significa que no es el propietario del software, sino que paga una tarifa mensual para usarlo.

WordPress vs Wix: ¿Cuál es mejor? En esta revisión comparativa, analizamos en profundidad cuál de estas herramientas de creación de sitios web líderes es adecuada para su negocio o proyecto. Siga leyendo para obtener una lista de los pros y los contras clave de ambas plataformas.

