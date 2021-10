Word: ¿cómo crear una referencia cruzada en un documento?

Word: Una referencia cruzada permite crear enlaces a otras partes del mismo documento. Por ejemplo, puede usar una referencia cruzada para vincular a un gráfico que aparece en otra parte del documento. La referencia cruzada aparece como un enlace que lleva al lector al elemento al que hace referencia.

Hoy aprenderemos lo fácil que es crear referencias cruzadas en un documento en Word.

¿Qué es una referencia cruzada en Word?

Cuando escribimos un documento, es común incluir imágenes, tablas y otros elementos. A lo largo de la redacción del documento a veces tenemos la necesidad de hacer referencia a estos elementos.

Una referencia cruzada se refiere a un elemento que aparece en otra ubicación en un documento, por ejemplo, » Consulte la Figura 1.»Está claro que este proceso se puede hacer «manualmente», sin embargo, teniendo en cuenta que puede haber, por ejemplo, un cambio en la identificación de los elementos (por ejemplo, la Figura 1 se convierte en la identificación Figura 2), cuando se crean referencias cruzadas en el texto también se actualizan automáticamente.

¿Cómo crear una referencia cruzada?

Antes de crear una referencia cruzada es importante que sepas que no puedes crear referencias a partir de algo que no existe, así que no olvides crear el gráfico, título, número de página, etc., antes de intentar encenderlo.

Para insertar una referencia cruzada simplemente vaya a referencias-insertar referencias cruzadas

Luego tienes que elegir qué tipo de referencia quieres incluir y también personalizar lo que debe aparecer en el texto.

Las referencias cruzadas se insertan en el documento como campos. Un campo es un conjunto de información que le dice a Word que inserte automáticamente texto, gráficos, números de página y otros materiales en un documento. Por ejemplo, el campo fecha inserta la fecha actual. La ventaja de usar campos es que los contenidos a insertar, es decir, la fecha, el número de página, los gráficos, etc. se actualizan automáticamente cada vez que se realiza un cambio.

Por ejemplo, si está escribiendo un documento durante unos días, la fecha cambia todos los días cuando abre y guarda el documento. Del mismo modo, si actualiza un gráfico que ha almacenado en otro lugar pero al que se hace referencia en el campo, la actualización se obtiene automáticamente sin que tenga que volver a introducir el gráfico.