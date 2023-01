«Woman del Callao» denuncia constitucionalmente a Sigrid Bazán por presunta apología a la violencia y la usurpación.

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

Argumento: Sigrid Bazán actuó en presunta infracción a los artículos 38 y 39 de la Constitución.

La congresista Patricia Chirinos, presentó una denuncia constitucional contra su colega Sigrid Bazán por infracción a la Constitución, por apología al delito contra la tranquilidad pública y usurpación, entre otros. La denuncia busca el desafuero e inhabilitación por 10 años contra Bazán. La denuncia se basa en las declaraciones de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quien manifestó que Bazán Narro, Guillermo Bermejo y otros congresistas habían apoyado el ingreso de los manifestantes al campus para que se alojen.

«Los manifestantes ahora tienen que morir, las marchas pacíficas ahora no consiguen nada, ahora la gente tiene que morir».

Arengó a sus rebaños desde un programa de Exitosa donde expuso sus lamentables declaraciones, donde ella justifica la violencia callejera para lograr objetivos políticos. Claro que merece ser sancionada severamente:»Hay que ser bien idiota para no entender lo que quiso decir».

1.Una encerrada en Santa Mónica un par de años, no le caería mal, es casi como vivir en Cuba un régimen comunista, tanto que los mamahuevos » castrochavistas» que apoyan a Pedro Castillo, Vladimir Cerrón Rojas, Puka Bellido, Guillermo Bermejo, etc.pongan las barbas en remojo, por alimentar la sedición.

2. Ojalá que «la tesorito» demuestre de una vez por todas su verdadero rostro, para que se llegue hasta el final con esto presentado por Patricia Chirinos, porque no se puede aceptar que en el legislativo se haga apología al terrorismo y no solo ella hay varios congresistas que fomentan los actos delictivos cometidos en estas últimas marchas.

3. Qué los comunistas le llevan bronca a «la woman del Callao», por bullanguera seguro que si, porque se fue contra el delincuente Pedro Castillo y ahora contra «la niña» Sigrid Bazan, usando la acusación constitucional, como argumento. Algunos dirán y porqué no acusa constitucionalmente a los otros congresistas terruqueadores que pidieron bala para los manifestantes? Acaso eso no es incitar a la violencia y estigmatizar al ciudadano…???

Dejense de vainas, los rojimios dicen que «el pueblo» quiere, cierre del Congreso, nueva Constitución, libertad para Castillo, si es así, imagino que en las próximas elecciones adelantadas, los rojos sacarán una aplastante mayoría congresal que podrá complicar todo… apuestan todo, se la están jugando, saben que no tendrán otra oportunidad, por eso buscan imponerse a través de la amenaza y violencia.

No debemos olvidar nunca las masacres senderistas y terroristas de los años ochenta que estas nacieron del control comunista de la escuela pública, acaso no fue una guerra de maestros y estudiantes con “español estandarizado”. Hoy los rojos y caviares siguen alimentando la violencia, eso es iniciativa golpista.

EL CONGRESO TIENE LA PELOTA EN SU CANCHA…