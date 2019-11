Whitney Houston se involucró con su mejor amiga, Robyn Crawford. La confesión fue hecha por la mujer que acompañó a la cantante a lo largo de su vida.

La intérprete y su mejor amiga se conocieron cuando eran jóvenes y más tarde se involucraron físicamente, como reveló Robyn en su biografía “A Song For You: My Life with Whitney Houston”.

“Queríamos estar juntas”, citó la revista People. “Acariciarla y amarla parecía un sueño”, adelantó la publicación norteamericana.

Sin embargo, la novela tuvo que quedar en segundo plano porque, según Robyn, Whitney Houston siempre puso su carrera en primer lugar. “Dijo que si la gente se enteraba lo usarían contra nosotros”, añadió.

La cantante, conocida por interpretar temas como” I Will Always Love You”,” I Have Nothing”,” I Wanna Dance with Somebody”, entre otros, murió el 11 de febrero de 2012.