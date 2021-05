La guerra de aplicaciones de mensajería está en marcha, con los usuarios abandonando WhatsApp y optando por Telegram y Signal hair. Este es un movimiento que parece no tener retorno y que todo el mundo sabe la razón por la que está sucediendo.

Esto naturalmente crea fricción entre los servicios, que aprovechan cada oportunidad para confrontarse entre sí. Esto sucedió ahora en Twitter, con un intercambio de mensajes, no muy suscriptor, entre Telegram y WhatsApp.

Telegram y Signal son aplicaciones completamente diferentes de WhatsApp cuando se trata de privacidad. Esta es una certeza que se ha discutido durante varios años y ha servido como un arma de batalla a lo largo del tiempo en estos servicios.

Ahora, y para dar una más viene a esta confrontación, Telegram decidió atacar WhatsApp en Twitter. En un mensaje simple y (aparentemente) inocente, muestra que WhatsApp estaba recibiendo la basura de Facebook.

Telegram admin: "…and what people dont know is we’re not end-to-end encrypted by default" pic.twitter.com/yac1iSMc27

Por supuesto, este mensaje publicado por Telegram en Twitter fue mal recibido. Esto provocó una respuesta, como era de esperar por los usuarios. La guerra entre aplicaciones de mensajería estaba abierta.

El mensaje publicado a continuación vino de WhatsApp, que trató de mostrar que Telegram no estaba siendo claro con los usuarios. Intentó demostrar que, al contrario de lo que se anuncia, los mensajes no están encriptados de extremo a extremo.

Fue en esta respuesta que WhatsApp terminó cometiendo un gran error. Esta información no parece ser real y Telegram rápidamente llegó al suelo para defenderse y contrarrestar esta información publicada.

Además de mostrar que los usuarios saben lo que sucede, revelan que el código está abierto. Cualquiera puede comprobar cómo funciona la figura y cómo se puede aplicar.

.@WhatsApp Our users know how things work, and have the open source apps to PROVE it. You… talk to the screenshot 🤚 it says you’re lying. pic.twitter.com/aSUotBGWh0

— Telegram Messenger (@telegram) May 15, 2021