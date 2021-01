WhatsApp compartió una publicación de blog donde anuncia la decisión de agregar la aplicación de los nuevos términos y condiciones.

“Ninguno tendrá la cuenta suspendida o desactivada el 8 de febrero y vamos a añadir nuestros planes de negocio para después de mayo”, se puede leer en la publicación compartida en Twitter.

Estos Términos y condiciones indican que los usuarios que interactúen con las cuentas de WhatsApp Business (de empresas) tendrán sus algunos de sus datos compartidos con Facebook. Aún así, se ha creado una ola de insatisfacción por parte de los usuarios e incluso ha dado lugar a picos de popularidad de aplicaciones rivales como Signal o Telegram.

We will make sure users have plenty of time to review and understand the terms. Rest assured we never planned to delete any accounts based on this and will not do so in the future.

— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021