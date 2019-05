A partir de 2020, WhatsApp presentará publicidad dentro de la aplicación. Será una nueva forma de rentabilizar el servicio de mensajería instantánea más popular del mundo. De hecho, se esperaba que antes o después Facebook tomara esta decisión, pero no será este año.

En cualquier caso, si se utiliza WhatsApp se prepara para ver publicidad ya a partir de 2020.

WhatsApp es una de las empresas propiedad del Grupo Facebook y tal medida ya se suponía. No obstante, para algunos usuarios esto podría ser el fin de la aplicación tal como la conocen, la aprecian y dependen de ella. Por otra parte, el impacto de la publicidad se percibirá sobre todo en el Status o los Stories.

Esta fue una de las sugerencias hechas por Facebook durante su última conferencia F8. Sin embargo, hasta ahora no hemos sabido nada del nuevo modelo de rentabilización de WhatsApp. Por lo tanto, como ha señalado la gigante tecnológica, la publicidad en la aplicación para Android y los iOS comenzará a aparecer en 2020.

Aunque la medida no debería complacer a algunos usuarios, transformaría WhatsApp en una plataforma atractiva para los inversores. Sobre todo para aquellos que deseen presentar sus formatos de publicidad a los usuarios de la mayor plataforma de comunicaciones instantáneas a partir del próximo año.

Más arriba podemos ver tres ejemplos de cómo se presentará un contenido publicitario. El gran impacto se percibirá en el Estado, Las Stories o actualizaciones de estado (diarias) a disposición del usuario. Cabe señalar que esta misma característica fue heredada de Instagram, que a su vez la secuestró de Snapchat.

Esto confirma las filtraciones de información anteriores y si utiliza WhatsApp, en 2020 empezará a ver publicidad que ocupará toda la pantalla al hojear el estado de sus contactos. También Encontrará la opción “Swipe up” para acceder a la página del anunciante y se le mostrará su nombre.

Facebook también ha informado de que WhatsApp Business, la versión empresarial de este servicio tendrá más capacidad. En este caso concreto, tendremos los mensajes en “rich format” que incluyen texto, imagen y sonido, dándole así más formas de comunicar y transmitir su mensaje a los clientes.

Para WhatsApp Business, Android y iOS, también tendremos la presentación de catálogos de productos durante las conversaciones. Es decir, si durante la conversación se cita algún producto, se puede presentar el catálogo completo de una empresa o servicio, enriqueciendo así la conversación.

