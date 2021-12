WhatsApp permitirá transferir criptomonedas: Esta es una pequeña prueba con Novi, la criptomoneda creada por Facebook.

WhatsApp ha decidido lanzar un programa piloto en los Estados Unidos que permitirá a los usuarios enviar y recibir la criptomoneda Novi, esto directamente a través de las conversaciones mantenidas en la aplicación.

WhatsApp permitirá transferir criptomonedas

Recordemos que fue en octubre que Facebook (ahora Meta) lanzó una pequeña prueba de su propia criptomoneda – Novi – por lo que este nuevo programa es una expansión de estos planes.

«A menudo escuchamos que las personas usan WhatsApp para coordinar el envío de dinero a sus seres queridos y Novi permite a las personas hacerlo de una manera segura, instantánea y gratuita. Los pagos aparecerán directamente en las conversaciones de la gente», se puede leer en el ‘tweet’ compartido por el actual líder de Novi Stephane Kasriel.

Por ahora el número de personas con acceso a esta capacidad es todavía muy limitado, pero, según Kasriel, la intención es expandir esta funcionalidad a más usuarios una vez que haya una cantidad significativa de ‘feedback’.

WhatsApp permitirá transferir criptomonedas

There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7

— Stephane Kasriel (@skasriel) December 8, 2021