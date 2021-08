WhatsApp: 5 maneras de no aparecer ‘online’

WhatsApp es un servicio de mensajería ampliamente utilizado en todo el mundo. Permite, fácilmente y a coste cero, el intercambio de mensajes, fotografías, documentos, y el acceso a gran parte de la actividad de los contactos presentes en nuestro smartphone. Sin embargo, hay muchas personas que no quieren mostrar sus actividades, como cuando están en línea.

Es por eso que hoy traemos 5 formas de ocultar el estado ‘online’ en WhatsApp.

1. Modo avión

La primera forma de no aparecer en línea para tus contactos de WhatsApp es usando el Modo Airplane. Este método está más dirigido a las personas que quieren abrir la aplicación y leer los mensajes en silencio sin tener que utilizar la barra de notificaciones o aplicaciones de terceros, como presentaremos de otras maneras.

El uso del modo Avión le quitará el acceso a Internet y no podrá recibir mensajes. Sin embargo, puede leer los que ha recibido sin saber que está en línea.

2. Responder a través de notificaciones de WhatsApp

Otra forma de no ser visto en línea en WhatsApp es respondiendo a los mensajes a través de la zona de notificación. Al usarlo, no necesitas abrir la aplicación y, en consecuencia, no aparecerá en línea para tus contactos.

Para hacer esto, simplemente habilite las notificaciones si las ha deshabilitado:

iOS-Configuración de acceso-Notificaciones-Notificaciones en la aplicación, y luego simplemente elija cómo desea que aparezcan las notificaciones. A través de estos puede ver y responder a los mensajes.

3. Aplicaciones externas a WhatsApp

Para las personas que tienen teléfonos inteligentes Android, hay aplicaciones externas que le permiten ocultar los estados de WhatsApp de manera muy simple.

Flychat

Flychat ofrece una forma de leer mensajes de tus contactos. Esta aplicación “se superpone” con otras y de esta manera el usuario puede leer los mensajes sin que la otra parte se dé cuenta de que lo ha hecho.

Invisible

Unseen le permite responder a los mensajes sin aparecer ‘en línea’. Esto también tiene la opción de respuesta directa a través de las notificaciones.

4. Estaba en línea hoy, en…

WhatsApp permite a las personas no solo ver cuándo están en línea, sino también la última vez que lo estuvieron. Creemos que si no quieres una cosa, tampoco querrás la otra.

Para ocultar esta información a tus contactos, sigue estos pasos:

iOS y Android-Configuración de acceso-Cuenta-Privacidad, y en la zona “última vez en línea” poner “nadie”.

5. Extensión de Google Chrome

WA Web plus para WhatsApp le permite ver mensajes sin necesidad de abrir WhatsApp. Esta extensión también ofrece opciones para desactivar el mensaje ‘online’ y también el mensaje ‘to write’…’. Para usarlo, simplemente actualice la página después de la configuración para cargar los cambios.

Si eres un usuario asiduo de WhatsApp en tu ordenador esta será probablemente la mejor opción para ocultar tu estado.