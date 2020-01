Wayne Rooney, quien esta semana se estrenó como jugador del Derby County, admitió haber sufrido un grave problema de dependencia del juego, que afectó su trayectoria en el Manchester United y en la selección de Inglaterra, además de su matrimonio.

El jugador inglés aceptó compartir su testimonio con el casino online 32Red, que patrocina a su actual equipo en el marco del programa de promoción de apuestas seguras.

Rooney, que llegó a ganar 350.000 euros a la semana en el Manchester United, admitió que perdió mucho dinero en el juego. Según la prensa inglesa, en cinco meses ha perdido casi un millón de euros. Y en 2008 llegó a esconderse en una habitación de hotel con su teléfono móvil para apostar y perdió 80.000 euros en dos horas.

“En 2008, estaba en una habitación de hotel al lado del teléfono y perdí 80.000 euros en dos horas en un casino. Era un chico que acababa de ganar mucho dinero. Para un partido fuera de casa con el Manchester United, nos quedábamos en un hotel y con la selección de Inglaterra siete a diez días. Te aburres y haces cosas para llenar el tiempo. En aquella época, el juego era uno de ellos “, afirmó el avanzado.

“Era fácil hacer apuestas por teléfono. No parecía dinero de verdad. No era como si tuviera que apostar y apostar donde hay límites. Gané al principio y pensé que era un dinero fácil. He absorbido un poco más y he perdido mucho dinero”, explicó.

Rooney dejó un mensaje de conciencia a los apostadores.

“Afortunadamente, pude pagar lo que perdí y no volví a jugar. Aprendí de mis errores. Si sigues jugando, pierdes más. Ahí es donde te sumerges en un pozo sin fondo”.