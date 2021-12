WATERGATE CHOLO: SE VIENE LA VACANCIA YA!!!

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

¡EL PRESIDENTE NO PUEDE TENER REUNIONES CLANDESTINAS! Dejemos de cosas, SEÑORES MINISTROS no hagan el papel de “SOBONES”, no hay exageración las evidencias son claras, no traten de culpar a los poderes fácticos y los intereses políticos los que generan caos y zozobra, o que los medios no puede definir la continuidad de un presidente?

¿Acaso “las plañideras” no sabían de los visitadores y visitadoras al pasaje Sarratea, donde iba camuflado y con gorro Pedro Castillo? ¿El “hombrecito de la gorrita” les sacó la vuelta? ¡No se muerdan la lengua como la Fiscal de la Nación que no da la cara, o el oenegeta Gustavo Gorriti -“factótum del supuesto periodismo de investigación”-, ONG Transparencia, Proética, Verónika Mendoza, “el enano” Hildebrandt y toda la ralea de caviares y guaripoleras: hablen CARAJO.

La Fiscal de la Nación, Zoraida Arias, se hace la muertita, no actúa de oficio iniciando investigación, mucho menos dispone el allanamiento del inmueble en Breña. ¿Frente a los hechos consumados y revelados por “Cuarto Poder”, el presidente Pedro Castillo, se reunió clandestinamente con proveedores del Estado, funcionarios públicos, etc etc. aprovechando la oscuridad de la noche y el camuflaje en su “búnker” de Breña? ¿Se saca el “sombrero” para usar “gorra” a fin de no ser reconocido? ¿A mismo estilo de la “cosa nostra”? ¿Con total desapego a las leyes vigentes y a los principios de transparencia que rigen la función pública?

Que más se puede esperar de una Fiscal de la Nación que guardo silencio cómplice durante los hechos revelados por diferentes medios en la gestión del “Lagarto Vizcarra” y “el Quijote” morado, además todas las irregularidades consumadas en ONPE, RENIEC Y JNE antes y durante la contienda electoral que al final con “fraude en mesa” dieron como ganador a Pedro Castillo; entregaron nuestra patria a la órbita comunista sudaca. En cualquier país civilizado estos sinvergüenzas estarían en cana por corruptos y burlarse de la Ley Electoral.

¿Tráfico de influencia? Las visitas de Karelim López Arredondo al ex asesor de Palacio, Bruno Pacheco, y al propio mandatario Pedro Castillo, tal como figura en el registro de visitas de la sede del Ejecutivo entre setiembre y noviembre del presente año. Y que la asesora del Consorcio Puente Tarata III gane la buena pro -por una diferencia de 0.27 céntimos al Consorcio Huayabamba- para la construcción de un puente sobre el río Huallaga, obra por la que el Estado pagará 232 millones de soles para su ejecución? Todo indicaría que el consorcio habría ganado con apoyo de Víctor Valdivia Malpartida, del comité licitador, quien luego sería premiado con la jefatura de Provías Descentralizado el 27 de octubre. Esto no es moco por baba!!!

Según la documentación sobre la licitación bajo cuestión que está disponible en la base de datos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), respecto a la evaluación de las ofertas económicas, efectivamente el Consorcio Puente Tarata III alcanzó el primer lugar con 100 puntos por su propuesta de 232.587.014.30 soles. Y el segundo puesto lo ocupó el Consorcio Huayabamba con 99,99999988 puntos con una oferta de 232.587.014.57 soles. Es decir, por una diferencia de 27 céntimos.

A las citas clandestinas se suma otra descubierta en Palacio de Gobierno, una reunión que sostuvo “sombrero luminoso” con el lobista internacional israelí Ari Ben-Menashe, que detrás de sí tiene una historia siniestra parecida a un guion cinematográfico de la “cosa nostra”. Su fuerte son temas de seguridad de Estado, en los Estados Unidos lo encanaron por tratar de vender aviones de Irán.

Basta ya, el presidente Pedro Castillo y los caviares traidores que lo rodean se burlan de todos los peruanos ¿Qué esto no es ahora, de qué el Perú, es una nación inmanejable, hundida en una monumental crisis económica, financiera, social, política, empresarial, sanitaria, etc., desde hace más de 30 años que nos lleva camino al desastre a pasos agigantados, exclusivamente por culpa de la corrupción? No me vengan con cuentos, ustedes han convertido al Estado en un nido víboras y un botín de Alí Babá y sus secuaces.

Ya es hora de ajustarse los pantalones, no nos hagamos los «cojinovas», una sociedad honesta y democrática no puede permitir comportamientos que violan la ley de Ética del funcionario público, lo cual evidencia incapacidad moral