Gains Pains and Capital, en una nota de análisis a la que tuvo acceso el negocio, decía esta mañana que los mercados sólo tomaban un descanso para respirar, “algo que ya era necesario, particularmente en el ámbito de las tecnológicas”.

En la recta final de la sesión, el índice perdió gas debido a una noticia de The Wall Street Journal que da cuenta de que la dueña de la aplicación china de videos de corta duración TikTok está evaluando opciones que no incluyen la venta completa de sus operaciones en los Estados Unidos.

