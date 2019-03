Wall Street Journal para Unirse a Apple's Noticias Servicio de Suscripción, pero NYT y el Washington Post, que No Participen

The Wall Street Journal planes para unirse a Apple suscripción servicio de noticias que se establece será anunciado el lunes, los informes de The New York Times. Otras publicaciones como el Washington Post y The New York Times en sí no están en la junta, sin embargo, debido a los ingresos de la división de Apple ha solicitado.

Apple y The Wall Street Journal plan de anunciar la asociación en Apple planeado evento de medios de comunicación el 25 de Marzo. Apple suscripción servicio de Noticias para Apple va a ofrecer a los lectores el acceso a artículos de noticias y revistas de “cientos” de los editores participantes, por una tarifa mensual, que se cree ser $9.99 por mes.





los Rumores han sugerido que Apple ha estado teniendo problemas para obtener ofertas con sitios de noticias como The New York Times y Washington Post porque Apple quiere mantener el 50 por ciento de todos los ingresos generados por la suscripción, dividiendo el otro 50 por ciento de los ingresos entre los editores de acuerdo a la cantidad de tiempo que los usuarios pasan comprometidos con sus artículos.

los Principales paywalled sitios de noticias que ofrecen su propia suscripción de acceso a los artículos, con ingresos que no necesita ser compartida con Apple. Participar en la Manzana del servicio podrían causar que los actuales suscriptores a cambiar, que conduce a la general de más bajos ingresos.

Apple es también negarse a proporcionar información de tarjeta de crédito o direcciones de correo electrónico a los editores, a los detalles que los sitios de noticias utilizar para crear bases de datos de clientes y mercado de sus productos, y que están pidiendo los socios para ofrecer un acceso ilimitado a los contenidos.

para atraer A los editores a unirse a su Apple Noticias servicio, los ejecutivos de Apple están citando la escala de Apple Noticias , el que está instalado en todos los dispositivos iOS fuera de la caja. Apple está diciendo a los editores que a millones de nuevos clientes puede ser introducido a su contenido, pero algunos no están convencidos.

Muchos de los editores de revistas se encuentran a bordo de Apple propuesta de términos de ingresos, pero la mayoría de las revistas no tienen existente en línea flujos de ingresos. Editores de revistas, también han estado trabajando con el 50/50 de ingresos split siguientes Apple adquisición de la Textura, la revista de suscripción de servicio de Apple está basando su nueva oferta.

Apple hará su debut con su nuevo servicio de suscripción para Apple Noticias a las 10:00 de la mañana Hora del Pacífico de lunes, 25 de Marzo. Apple también utiliza el mismo evento para presentar su rumoreado servicio de streaming de vídeo.