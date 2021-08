VUELO DE AVION ingresa al interior del Huracán Ida [VIDEO]

En el ojo de un huracán, hay calma y un cielo azul. Eso es lo que los investigadores del Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional de Océano y Atmósfera (NOAA) recordaron al público en videos publicados en las redes sociales el domingo (29).

Es un acto de valentía en nombre de la ciencia. Justo antes de que el devastador huracán Ida tocara tierra en el sur de los Estados Unidos el domingo por la tarde, un avión HURRICANE HUNTER de la NOAA, la agencia meteorológica del gobierno de los Estados Unidos, voló una vez más tierra adentro en el centro de la tormenta para recopilar datos del viento y de la presión atmosférica.

El huracán Ida tocó tierra a la 1:55 p.m. ET como una tormenta de categoría 4 con viento máximo sostenido de 241 km / h y una presión mínima central de 930 hPa en Port Fourchon, Luisiana.

Un video publicado por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos muestra el vuelo en el ojo del huracán Ida justo antes de que la tormenta golpeara la costa del Golfo de México en el estado sureño de Luisiana.

Las imágenes muestran claramente lo que se llama efecto estadio. Esto se debe a que la apariencia es de un estadio en el que la apariencia es de un estadio circular donde la pared de nubes circular es equivalente a las gradas y el espacio abierto del ojo del ciclón tropical al área abierta sobre el campo de juego.

Just finished our flight through #Ida with @gusalaka . What an insane storm. The RI and then development of a secondary eyewall expanding impacts across SE Louisiana. Hope everyone is prepared and safe. pic.twitter.com/wigWNKkn0X

Mientras realizaban su último vuelo sobre el Golfo de México, la tripulación encontró fuertes turbulencias al entrar en la pared del ojo de Ida.

OVER THE GULF OF MEXICO – Flying into the eye of Category 4 Hurricane #Ida on NOAA WP-3D Orion #NOAA43 Miss Piggy during morning mission 08.29.21. Credit: Lt. Cmdr. Doremus, NOAA Corps. Visit https://t.co/JRMe4KQZfE for NOAA event resources. #FlyNOAA pic.twitter.com/STHD6mWwgd

Eso es lo que cabría esperar ante una tormenta tan intensa que estaba al borde de las categorías 4 y 5 en la escala de huracanes Saffir-Simpson. La NOAA estaba utilizando dos aviones Hurricane Hunters para monitorear a Ida.

No cualquier avión es capaz de hacer un vuelo como este. En las imágenes, este es un modelo WP-3D Orion de NOAA, del gobierno de los Estados Unidos. El proyecto es necesario para monitorear el desarrollo del huracán, con base en medidas de presión, y predecir sus próximos pasos dentro del país.

Los científicos a bordo lanzan radiosonda al ojo de la tormenta desde el avión que recopilan datos como la presión atmosférica y el viento. Estos datos son fundamentales para conocer la intensidad del ciclón y una vez introducidos en las computadoras permiten una predicción más precisa de los modelos meteorológicos sobre su intensidad y trayectoria.

Los aviones generalmente no son destruidos por fuertes vientos durante el vuelo. Los aviones generalmente vuelan en corrientes en chorro con vientos superiores a 250 km / h en diferentes partes del mundo.

Es la cizalladura, o cambio repentino en los vientos horizontales o verticales, lo que puede destruir una aeronave o causar que pierda el control. Es por eso que los aviones Hurricane Hunter de la NOAA no pasan por tornados.

Los pilotos y la tripulación de la NOAA están acostumbrados a volar en entorno de fuertes vientos fuerte un huracán y no temen que destruya el avión, pero siempre están monitoreando el clima severo y los puntos de cizallamiento que a menudo pueden identificar en el radar y, por lo tanto, pueden evitar si son demasiado graves.

Los Hurricane Hunters o ‘Cazadores de Huracanes’ pertenecen al 53º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico que opera desde la Base Aérea Keesler en Biloxi, Mississippi. Sus miembros rastrean el origen de la caza de huracanes desde 1943, cuando dos entonces pilotos del Cuerpo de Aviación del Ejército volaron en un huracán frente a Texas.

A pesar de la gravedad de tormentas como Ida y el enorme peligro en tierra, los vuelos tienen un historial de seguridad increíble. Ningún avión se ha perdido en más de cuatro décadas. La última vez fue en 1974.

Alrededor de seis aviones de combate de huracanes o tifones se han perdido en total a lo largo de la historia, lo que ha costado 53 vidas. Hoy en día, las misiones son llevadas a cabo en gran parte por reservistas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que, después de unos días o semanas persiguiendo tormentas, regresan a sus trabajos en el mundo civil.

Característico de huracanes muy intensos, el ojo de Ida estaba muy bien definido en las imágenes satelitales de este domingo por la mañana. El ojo ya estaba a pocos kilómetros de tocar tierra en la costa del estado estadounidense de Luisiana.

La característica más reconocible que se encuentra en un huracán es el ojo. Se encuentran en el centro y tienen entre 20 y 50 kilómetros de diámetro. El ojo es el centro del huracán, el punto alrededor del cual gira el resto de la tormenta y donde se encuentran las presiones superficiales más bajas en la tormenta.

The #GOESEast 🛰️ is watching Cat-4 #HurricaneIda as it makes #landfall near Port Fourchon, Louisiana. #DidYouKnow that landfall is determined by when the center of the circulation moves over land, not the eyewall?

El cielo suele estar despejado o con pocas nubes sobre el ojo y los vientos son relativamente débiles. De hecho, es la parte más tranquila de cualquier huracán. ¿Por qué? El ojo está tan tranquilo porque los ahora fuertes vientos superficiales que convergen el centro nunca lo alcanzan. La fuerza de Coriolis desvía ligeramente el viento del centro, haciendo que el viento gire alrededor del centro del huracán o “la pared del ojo”, dejando el centro exacto (el ojo) en calma.

Un ojo se hace visible cuando parte del aire que se eleva por la pared del ojo es forzado al centro de la tormenta, en lugar de hacia afuera, donde va la mayor parte. Esta porción de aire se dirige hacia el centro desde todas las direcciones. Esta convergencia hace que el aire se hunda en el ojo. Este hundimiento crea un ambiente más cálido y las nubes se evaporan dejando un ambiente despejado.

“El extremadamente peligroso huracán Ida de categoría 4 toca el suelo cerca de Port Fourchon – 100 millas al sur de Nueva Orleans -, Luisiana”, dijo la agencia. Ida llegó al sur de la costa de Estados Unidos exactamente 16 años después de que pasara el Katrina, que devastó la región en 2005.

Via WLBT 3 On Your Side @WLBT : WOW❗ Check out this damage done by Hurricane Ida in Houma, Louisiana. #Hurricane #Ida #idahurricane #IDA2021 #HurricaneIda2021 #HurricaneIda pic.twitter.com/TNLJshHh6v

Las fuertes lluvias habían estado afectando las calles desiertas de Nueva Orleans desde la mañana, donde los residentes colocaron apartaderos en las ventanas y las bloquearon cos sacos de arena.

Port Fourchon se vio directamente afectado por vientos de aproximadamente 240 km/h.

Nearly 500,000 customers are currently without power in the state, and that number will likely rise. pic.twitter.com/NxX0bVlq7n

El presidente Joe Biden llamó a Ida “una tormenta potencialmente mortal” y que “continúa devastando todo con lo que hace contacto”. Después de una reunión con funcionarios federales de manejo de emergencias, instó a cualquier persona en el camino del huracán a buscar refugio de inmediato y seguir las recomendaciones oficiales.

En medio de advertencias urgentes sobre posibles daños catastróficos, la mayoría de los residentes siguieron las recomendaciones de las autoridades de abandonar la región. Un número récord de personas embotellaron las autopistas de salida de Nueva Orleans en la víspera de la llegada de Ida.

En una ciudad en el este de Nueva Orleans el domingo por la mañana, algunos residentes estaban haciendo preparativos de último minuto. “No estoy seguro de estar listo”, dijo Charles Fields, de 60 años, que todavía lleva sus muebles de jardín al interior. “Pero tendremos que enfrentarlo”.

En 2005, Katrina inundó la casa de Fildes: el agua alcanzó los 3,3 metros. “Veamos cómo puedes manejarlo [esta vez]”, dijo.

Hurricane #Ida is closing in. Storm surge as high as nine feet is one of the biggest threats along the Northern Gulf Coast.

THIS is what that looks like… 👀 pic.twitter.com/99d864nJ9n

— The Weather Channel (@weatherchannel) August 28, 2021