VOUCHERS EDUCATIVOS ACABARÁ CON MAMADERA DE PARÁSITOS CAVIARES

Se acaba la mamadera a parásitos de izquierda prosendero en Educación

¡No sé resignan a perder la gallina de los huevos de oro del sector educación! Les duele perder la mamadera, primero con Sunedu y ahora ante la posibilidad de que se implemente algo que revolucionaría la educación del país. Gracias al humilde evento del Instituto Latinoamericano Democracia y Desarrollo (ILAD), en el que el ministro de Educación Oscar Becerra reconoció el fracaso rotundo del Estado y aceptó analizar investigación sobre vouchers educativos.

ILAD, es una organización sin fines de lucro que se fundó en Lima, Perú, en agosto de 2022 con el fin de defender el sistema democrático, las libertades, la igualdad ante la ley y los derechos humanos, frente a la amenazas totalitarias de diversas índole que se registran en la región y otras partes del mundo.

Hoy los caviares deben estar echando humo al perder lo que están acostumbrados a facturar con el Estado, pero nunca es tarde para empezar a trabajar de verdad, como el resto de la gente. Se los hago fácil, si los «vouchers estudiantiles» funcionan en EEUU, Chile. Colombia, etc con más razón deberían funcionar en el Perú. No debemos a permitir que ni el FENATEP o el SUTEP secuestre un día más el futuro de la juventud peruana. La idea es hacerlo bien, porque se están poniendo demasiadas trabas para aceptar colegios que puedan usar un voucher estudiantil.

Desgraciadamente hay demasiadas trabas, pero no hay que rendirse. Estamos ante una iniciativa que va a cambiar la educación de los jóvenes para mejor. Paso a paso se llegará al objetivo. Así les duela a ese «chuchunal» de gente viviendo (parasitando) del tema educativo en el Minedu cómo la mamadera sindical, consultorias, asesorías, publicidad.

¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONARÍAN EN EL PERÚ?

El pasado 2 de septiembre, la bancada de Avanza País presentó el proyecto de ley N° 2951/2022-CR, en el cual se plantea el uso de vouchers educativos como una medida para promover la competitividad entre el sector público y el privado, con el fin de incrementar la calidad de la educación. La idea detrás de la iniciativa legislativa es otorgar a las familias unos vouchers educativos subsidiados por el Estado, con los cuales tendrán la posibilidad de financiar completa o parcialmente las pensiones en colegios privados.

Este mecanismo otorgaría la posibilidad de tener un mayor poder de decisión acerca de la educación de los hijos en edad escolar. A la vez, funciona como un canal para que el Estado tenga una mayor colaboración con el sector privado y permita hacer frente a parte de las carencias que enfrenta el sector educativo a nivel nacional. De esta forma, el Estado trata de garantizar una educación de calidad, pero sin ser necesariamente su proveedor directo.

En el marco de este proyecto, el Minedu tendría la responsabilidad de elegir aquellos colegios en los que se puede recibir el subsidio, siempre que cumplan determinados estándares de calidad y cuenten con las licencias correspondientes. La lista de colegios privados habilitados sería revisada regularmente con el fin de que no participen aquellos que no cuenten con los estándares educativos adecuados y, por el contrario, puedan perjudicar a los alumnos. Además, los vouchers se plantean para uso focalizado, es decir, el Minedu elegiría aquellas zonas o grupos que necesitan del subsidio con base en ciertos parámetros (dificultad de acceso al colegio, infraestructura, entro otros), de tal forma que el proyecto no excluya a los grupos que lo requieran ni beneficie a aquellos que no lo necesitan.

Es importante determinar si se trata de la forma más efectiva de solucionar los problemas que enfrenta el sector. En el caso de la educación peruana, existe una brecha tanto en la infraestructura como en la calidad de educación. De acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, tenemos un déficit de alrededor de los S/ 100,000 millones, lo que juega un rol importante detrás del 14.41% de alumnos no matriculados en secundaria, de acuerdo con el Minedu.

Con respecto a la calidad de aprendizaje, el Perú es de los países con menor nivel en América Latina, de acuerdo con los resultados de la prueba Pisa 2018. A nivel nacional, existe una desigualdad con respecto al acceso a educación de calidad que se evidencia en las evaluaciones realizadas por el Minedu, donde se muestra que el rendimiento de las escuelas públicas es menor con relación a las escuelas privadas, diferencia que se incrementa cuando se considera solo las escuelas públicas rurales. Además, la oferta de educación pública de calidad a través de los Colegios de Alto Rendimiento solo cubre a cerca de 7,500 alumnos de un total de 2,708,598 matriculados en el nivel secundario.

Se debe mencionar que los problemas educativos no se resuelven de manera repentina; por el contrario, requieren un esfuerzo continuo por parte de las autoridades. En ese sentido, el Gobierno planteó incrementar el presupuesto otorgado a educación, que alcanza los S/ 6,100 millones. Sin embargo, esto no podrá traducirse en mejoras esenciales en el sector educación si no se solucionan los problemas estructurales asociados con la ejecución del gasto. Ignorar estos problemas solo prolongará la lista de proyectos inacabados y perjudicará el futuro del país.