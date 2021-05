Los comunistas cuando hablan, mienten. Cuando callan, encubren. Cuando tienen poder, roban. Cuando no tienen poder, joden y destruyen. Así esta escrita la historia: UNA PLAGA DE CAMARADAS QUE SI GANAN LAS ELECCIONES PIENSAN QUEDARSE ETERNAMENTE EN EL PODER COMO EN CUBA Y VENEZUELA.

Perú Libre rechaza debate organizado por el Jurado Nacional Electoral, porque el pueblo no los a elegido. O sea que participan en un proceso electoral organizado por el JNE y después lo cuestionan? ¿El JNE está pintado en la pared? ¿Permite que Perú Libre haga su reverenda gana? ¿Esperar que se “pongan de acuerdo? ¿Desde cuándo existe esta prerrogativa? Solo debe poner fechas a los debates de candidatos, equipos técnicos y de vicepresidentes, si uno de los candidatos no asiste, el país estará notificado. El JNE debería hacerse respetar y hacer públicas las respuestas de ambos lados. Si no respetan las instituciones y el empeño de sus palabras ahora… ¿Qué se puede esperar de los comunistas?

Según el ultimo sondeo de CIT, publicado en el diario Expreso, KEIKO FUJIMORI 37.3% – PEDRO CASTILLO 38.2% Solo 0.9% los separan. Se acorta la brecha. el estudio se realizo entre el 7 y 8 de mayo. No sabe no opina sube a 24%. Es bueno que el electorado se dé cuenta del panorama oscuro y catastrófico que le espera al Perú con un gobierno comunista, marxista, leninista, maoísta y chavista, tipo Venezuela y Cuba. Que sería un salto para atrás con el descalabro de la economía, fuga de capitales y aumento de desempleo, quiebra de pequeñas y medianas empresas, controles de precios, y aumento de los índices de desempleo, más muertos por la pandemia y toda la siete plagas de Egipto.

“Que Pedro Castillo, es sólo un títere del dueño y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, expresidente regional de Junín condenado por corrupción Y EXPECTORADO DE ESSALUD POR ABANDONO EN SU PUESTO DE TRABAJO EN PLENA PANDEMIA, ASÍ SE HACÍA LLAMAR EL DOCTOR DEL PUEBLO. Cabe preguntarse, de que nos ha valido tanto sacrificio, superar los años 80 y 90, la hiperinflación, el terrorismo, los coches bomba, la leche Enci, las colas, la incertidumbre, no queremos que nuestros hijos de las nuevas generaciones tengan esa experiencia, máxime en un ambiente de pandemia, crisis económica a nivel interno y a nivel externo”?

Que los electorados habrán los ojos, Perú Libre, es un partiducho que no tiene un plan de gobierno ni equipo trabajo, sino un “ideario”, guía de Vladimir Cerrón, que Pedro Castillo, repite como monigote, que este “ideario”, es fruto de la educación que ha tenido Vladimir Cerrón en Cuba. Que Cerrón, es un cuadro cubano, con estudios de medicina en Cuba y pertenece a todos los círculos de poder o círculos políticos que ha formado Cuba en América Latina, tal es así como el Foro de Sao Paulo, ahora el Grupo de Puebla. A lo largo de su vida profesional como alcalde y presidente regional, Cerrón participó en todas las reuniones de autoridades regionales y locales convocadas por el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez o Nicolás Maduro”.

“Que, la puesta en práctica de este plan del gobierno “comunista”, irrumpiendo el Tribunal Constitucional, Congreso de la Republica, Defensoría del Pueblo, medios de comunicación, nacionalizaciones, estatizaciones, Sunedu, desconocimientos de contratos, TLC, etc, no habrá ninguna recuperación económica: todo un corte de las libertades, individuales, de empresa, de pensamiento”. Que estamos a un paso de reventar los mercados financieros internacionales porque hay una burbuja financiera. Si se le suma una crisis internacional a la crisis interna que tiene el Perú, esto será catastrófico. Y no como dicen las guaripoleras y plumíferos el fin de la corrupción en el Perú y los 200 años que gobernó la derecha?

Queeeeee, y los gobiernos de izquierda!!! especialmente en las regiones y alcaldías que manejaron grandes recursos, regalías, MILLONES, NO INVERTIDOS EN GRANDES OBRAS A BENEFICO DE LA POBLACION? MILLONES PERDIDOS EN ACTOS DE CORRUPCION? Regiones sin camas UCI, ventiladores, plantas de oxígeno? Que en los últimos diez años las regiones han recibido por transferencias mineras US$ 10 mil millones de dólares? Que sólo Cajamarca, la tierra de Pedro Castillo más de MIL MILLONES DE DOLARES? ¿Qué Cerrón fue la “peste” que destruyó Junín? Acaso esta gentita que voto por esas autoridades y hoy votan por Pedro Castillo se han preguntado porque creció la anemia, pobreza y desempleo en estas zonas? dónde están las obras? Este es el gran drama de nuestros pueblos que no cuestionan nada, ni entienden nada, dejan pasar todo…

Es normal que ese sector rural y altoandinas no entiendan que Pedro Castillo, tiene la inteligencia y coeficiente intelectual de un zancudo “arrecho”-pica como m…- que al margen de político e ideológico, preocupa y entristece que un hombre como este sea un líder del magisterio, semi-analfabeto, ignorante incapaz de articular una oración que exprese una idea. Un títere pro-terruco que no sabe hablar ni entender una pregunta sencilla. Y en sus manos está la educación de nuestros niños y jóvenes ¿Cómo vamos a aspirar a una sociedad mejor con educadores como este? ¿Cómo pretendemos mejorar el nivel educativo y académico de nuestros jóvenes con profesores como este? ¿Cómo se puede enseñar sin saber?

Pobre Perú, sigo sin entender ¿Cuándo se jodió nuestro país como para llegar a estos niveles de mediocridad? y lo que me jode, es la alcahuetería de guaripoleras, plumiferos, y turroneros… al fondo hay sitio!!!!