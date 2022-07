VLADIMIR CERRÓN SE ALOCA POR EL PODER

Up Next

Más explícito no puede ser, el comunicado de los «Dinámicos del Centro», prescinde en absoluto de acusación de alguna de corrupción contra su socio Pedro Castillo, por lo cual debe ser vacado o acusado constitucionalmente. Más aun cuando el dueño del partido Perú Libre, tiene una sentencia firme de la Corte Suprema por corrupción y un amén de denuncias?

«El portero de palacio» lo sabe muy bien, por las puras no ha estudiado 20 años en Cuba. Sabe que el el poder enloquece y hace creer que las normas, las leyes y los acuerdos no se aplican porque uno esta encima de todos; que todo es permitido o excusado por ser quien es».

No es exageración, pero, el poder es mas aditivo que la coca, es peligroso. Más cuando se convierte en fin político, nada satisface al ser humano y se transforma en insaciable; cada vez quiere más y pierde el límite del precio que se paga y de las consecuencias del mismo.

Tengo calle, no soy «cojinova», puedo decir por mi experiencia que el poder enceguece, enloquece, el poder absoluto corrompe, aquí tenemos grandes ejemplares, como Toledo, Ollanta y «Nadine», PPK, Vizcarra, Sagasti y ahora Castillo y Cerrón. Sin contar a otras gavillas de la farándula política.

Como si fuera poco, de apartarse de los lineamientos del programa que lo llevó al poder e implantar el «programa neoliberal perdedor»? Una audaz jugada de ajedrez a poco más de tres meses de las elecciones regionales y municipales? Cerrón, se quiere bañar de las torpezas, corruptelas y metidas de patas de su socio. Su partido Perú Libre, no quiere cargar con los muertos y pasivos de las acusaciones contra el gobierno, así presentarse como un partido de oposición, fortalecerse y recuperar el bolsón electoral?

