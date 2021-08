Vladimir Cerrón,  líder de Perú Libre, se paseó con Enrique Castillo en Canal N

“Cibernautas señalan que el periodista Enrique Castillo, “se chupó” no pudo profundizar en sus preguntas. “Esta entrevista tranquilamente pudo ser un sticker de preguntas en el Instagram”, “¿Cuál es la necesidad de Enrique Castillo para humillarse tantas veces”, fueron otras de las opiniones.

El periodista de Canal N, Enrique Castillo, tanto cuestionó a Vladimir Cerrón que a la hora de la verdad, cuando lo tuvo cara a cara se puso nervioso, no fue incisivo, al contrario fue complaciente en la entrevista en Agenda Política (Canal N), no sabía que preguntar y balbuceaba al repreguntar ante la mirada cachacienta del líder de Perú Libre. El hombre de prensa se convirtió en tendencia, recibió muchas críticas, pues los usuarios de twitter señalaron que “estuvo muy nervioso”, otros “que se orinó” al momento de preguntar al secretario general de Perú Libre. Claro que la entrevista de Enrique Castillo pudo ser un cuestionario de Google Forms”, la firme que “Para combatir la influencia de Cerrón en el Gobierno se necesita un periodismo inteligente e informado.

¿Se podía esperar algo más de Canal N? El diálogo en Agenda Política parecía un “maquillaje” preparado, el sentenciado por corrupción indicó que le hubiera gustado ser ministro de Relaciones Exteriores. Su declaración se dio luego de descartar liderar el Ministerio de Salud, incluso, la presidencia del Consejo de Ministros??? Manifestó que le hubiese gustado tener un puesto en el gobierno de Pedro Castillo. “Me hubiera gustado la Cancillería, porque me gusta la política exterior, y creo que hay cosas que hay que desligar a nuestro país una dependencia neocolonial que se ve a todo nivel con varios países, entre ellos, Estados Unidos”. Asimismo detalló que considera que “nuestro sistema educativo, nuestro sistema económico, nuestro sistema militar, todo depende de los software norteamericanos, y nosotros no tenemos una independencia en ese espacio”.

Cerrón no descartó que hubiese tenido los mismos temas en agenda que Héctor Béjar, actual titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Posiblemente, mientras ha ido tomando estas medidas, me parece que han sido las adecuadas. Lo respaldo totalmente”. El líder izquierdista también manifestó que Béjar no debería dejar el cargo. “Si renunciara el canciller Béjar, estarían renunciando al presidente de la República, porque él es el encargado de llevar la política en el ámbito extranjero”.

Enrique Castillo cuestionó que Héctor Bejar ha sido un guerrillero condenado por asesinato, y que además, se ha mostrado positivo ante la posibilidad de liberar a Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso.

Cerrón: “Él ha sido sentenciado por sedición, no por asesinato y tuvo una etapa donde quizá el método de liberación de los pueblos era “la lucha armada”, aspectos que hoy en día definitivamente está descartado en todos los niveles. No hay que condenar a nadie por el pasado”, finalizó.

Sobre la investigación en su contra que sigue la Fiscalía por el caso “los dinámicos del centro”, señalo que fue creada con el fin de deteriorar la campaña electoral de dicha agrupación y la candidatura del hoy presidente Pedro Castillo. Además, señaló que en las declaraciones que ofreció sobre el caso el fiscal coordinador Rafael Vela a RPP Noticias, solo repitió la hipótesis del fiscal Richard Tello y que solo tres de los 21 investigados pertenecen a Perú Libre.

Que el tema de “Los dinámicos del centro” ha sido una investigación creada para deteriorar la candidatura de Pedro Castillo y de Perú Libre, si se analiza los 21 investigados en ese caso solamente 3 son de Perú Libre, la señora Vásquez, el señor Waldir y el señor Bendezú. El señor Cárdenas no trabaja ni en la dirección, ni en el gobierno regional”, señaló.

Sobre la incautación de dinero que realizó Fiscalía durante operativo a mediados de junio, Vladimir Cerrón indicó que este dinero fue incautado a personas vinculadas al APRA y Fuerza Popular, que también están involucrados en la investigación y no a Perú Libre. “Hay apristas, fujimoristas y de otros partidos y a ellos es a quienes se les ha incautado casi un millón de soles, pero eso no dicen. Lo que aquí quieren vender es que ese dinero se les incautó a Perú Libre, a sus funcionarios y que iba para la campaña. No hay ningún solo elemento que puedan demostrar ellos, que haya ido a la campaña política de Pedro Castillo”, indicó.

Al ser consultado sobre si no consideraba sospechosa la intervención a la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE), realizada por la Inspectoría General de la Policía, Vladimir Cerrón señaló que dicha institución no solo fue en esa dirección, sino en otras unidades policiales. Añadió también que Perú Libre no tiene mayor información al respecto y que el ministro del Interior, Juan Carrasco, debería responder sobre el tema.

“La Policía es bastante clara, han hecho una intervención que estaba seguramente programada y lo han hecho a 5 unidades de la Policía, no solamente a la DIRCOTE y también han aclarado que no han intervenido ningún expediente ni ninguna intervención en proceso, sino que es un tema de intervención administrativa”, sostuvo.

Se quedaron en el papel muchas preguntas ¿Por qué el Gobierno Regional de Junín tiene 20 casos contra Vladimir Cerrón? Procesos e investigaciones por los presuntos delitos de colusión agravada, negociación incompatible, malversación de fondos y otros relacionados con la entrega y ejecución de millonarias obras públicas. ¿De dónde sacaron la plata para financiar la campaña de Pedro Castillo? ¿Los pagos a los personeros en el proceso electoral? ¿Para mantener a toda esa maquinaria de ronderos frente al JNE por casi un mes? ¿Control de precios? ¿Subida del dolar? Etc etc.