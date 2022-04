VLADIMIR CERRON ES EL PODER TRAS EL TRONO

By

Hace y deshace en el gobierno, comunista, ladrón y corrupto de los dinámicos?

Un gobierno de retardados mentales que endiosan al «dinámico de Junín» Vladimir Cerrón (dueño de Perú Libre y el verdadero poder tras trono), que de acuerdo a su plan: político ya cumplió 1ra. etapa, poner a un títere en Palacio, un tipejo improvisado, sin capacidad ni talento para nada. Ahora en esta 2da. etapa, va por cierre del Congreso, demoler la democracia, quebrar las instituciones del Estado, Asamblea Constituyente, Reforma Agraria, fin de los monopolios de la prensa mermelara, eyectar a toda la oposición, de esta forma elevarlo a la presidencia el 2026 y tener una versión chola de la revolución chavista y plasmar el régimen socialista que permanezca en el poder los próximos cincuenta años.

Como vemos no ha sido necesarios más de ocho meses para descubrir que el gobierno de Castillo nos lleva al fracaso por su incapacidad: cuatro gabinetes de gobierno (se va por el quinto), más de 40 ministros reemplazados, igual cantidad de

viceministros removidos por falta de idoneidad, 24 secretarios generales renunciados, sin contar el número de asesores, etc etc.

Parece que la pandemia del covid-19 llegó con las siete plagas de Junín, esto no es broma, estamos siendo gobernados por una organización criminal. No los «Dinámicos del Centro», la red criminal que es el corazón de Perú Libre, sino por la banda de «Los malditos de Sarratea», dedicada al tráfico de influencias y el cobro de cupos para la entrega de obras públicas, además de copar gran parte del aparato público con sus secuaces listos para delinquir.

Esta es la maldita escoria que rodea al ilustrísimo cero a la izquierda de palacio, que a lado de sus sobrinos, chotanos y Pacheco y » pichangueros» son su círculo íntimo. Este es el único caso en el que todos los integrantes de una organización criminal están siendo investigados y requeridos por la fiscalía para su prisión preventiva, «menos el líder de la banda», que pasa piola y sigue con la banda presidencial bajo la protección descarada e inmoral de la Fiscalía de la Nación, en manos de socios de la mafia caviar.

Esta podredumbre pestilente y escandalosa generada en apenas ocho meses, bajo el gobierno de sombrero luminoso supera largamente los criterios y condiciones de la incapacidad moral permanente, señalada por la Constitución como causal de vacancia presidencial. Como los grandes delincuentes son de izquierda, aquí no pasa nada. La rojería y caviares miserables que se han pasado 20 años cacareando contra Fujimori y Alan Garcia calificándolos como corruptos y otras cojudeces, hoy «son chalecos» del jefe de la banda de fascinerosos que ha convertido el gobierno en agencia de empleos y guarida de maleantes, terrucos e impresentables.

Esta es la doble moral de los comunistas, aquí y en todo el mundo es la única verdad política: NUNCA HAN TRABAJADO, NO LE IMPORTA LA DEMOCRACIA NI LOS DDHH, EL ESTADO DE DERECHO, MENOS LA LIBERTAD DE PRENSA, MENOS LAS INVERSIONES. PARA ELLOS SALVO EL PODER TODO ES ILUSIÓN.

Todos esos imbéciles que se tragaron el show de la lucha contra la corrupción, no más pobres en un país rico, gas barato, todos esos idiotas que se tragaron ese cuento que la izquierda es el sector donde brilla la moral y flamean las banderas de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho, vayan a estudiar porque no saben un carajo de política. Los comunistas, son violencia, crimen organizado, abuso del poder, manipulación del derecho, desprecio por las personas y por las libertades. Eso y nada más que eso ha sido siempre los rojos, caviares y retahíla de alcahuetes.

Hoy estamos comprobando en el Perú: el blindaje cobardes de congresistas y cierta prensa alcahueta a un caradura que ha llegado al poder «como títere de Cerrón» que le dejan repartir puestos a sus parientes y tragar como faraón, mientras los dinámicos cómo sus allegados hacen negociados con las obras públicas y se levantan al país en peso. Montesino resultó un niño de pecho a lado de Cerrón.