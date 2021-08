Vladimir Cerrón acapara titulares más que presidente Castillo

Ayer en el CC Risso, estaba con mi amigo y colega Gilberto – que no hace honor a su nombre-, porque es recontra “sapazo”, antes de tomarnos un cafecito me dice ¿Por qué el dueño de Perú Libre, tiene resguardo policial, a pesar de no ser funcionario público? “Te acuerdas del ilegal resguardo policial en la casa de López Meneses, que estuvo conformado por: un patrullero SUAT, otro de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), otro del Escuadrón de Emergencias, uno de la Unidad de Salvataje y, por último, un vehículo del Serenazgo de Surco, entre los años 2012 y 2013”?.

Para los que no manyan quién es Oscar López Meneses? Se trata de un odontólogo de la Universidad San Martín, que estuvo casado con Elena Maribel Malca, hija del ex ministro de defensa Víctor Malca Villanueva, y gracias a este vínculo familiar, se hizo un “operador” de Vladimiro Montesinos.

No te hagas, cómo se te va escapar ese datazo? Se trata del suboficial PNP Carlos Wilfredo Zárate Villalobos (miembro de PL), quien fue asignado a la seguridad del actual gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, pero cuida al condenado por corrupción Vladimir Cerrón.

Según lo revelado por el programa “Punto Final”: “El suboficial PNP, Carlos Zarate, está asignado a la seguridad personal del actual gobernador regional, Fernando Orihuela Rojas. El señor Vladimir Cerrón no tiene derecho al resguardo policial”, dijo el general Roger Arista, jefe de la VI Macro Región Policial Junín-Huancavelica. Pero ello no es todo, pues la camioneta en la cual se moviliza el líder de Perú Libre le pertenece a los padres del suboficial en mención: Oscar Zárate Palomino y Gregoria Villalobos Cerrón:

-Que el 22 de julio, Zárate Villalobos fue captado en Lima -a 300 kilómetros de su jurisdicción- detrás del condenado por corrupción cuando dio una rueda de prensa en la puerta de su partido político en el Cercado de Lima.

-Que el mismo suboficial aparece en otras imágenes, del 26 de julio, en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, resguardando a Vladimir Cerrón.

Primero, no me queda ninguna duda, que Vladimir Cerrón, el polémico neurocirujano se ha convertido en actor clave del convulso momento de la política peruana. No está en el gobierno ni en el Congreso, pero es el hombre clave en el poder, marca la agenda del presidente, nombra ministros, maneja la bancada oficialista.

Segundo, con tanto poder, pienso que la “intervención de la Fiscalía a la casa de Vladimir Cerrón en Huancayo y siete locales de Perú Libre en Lima y Junín, por el caso de los Dinámicos del Centro, dicho operativo con gran despliegue policial y el Ministerio Público, en la mañana del sábado 28 de agosto, con los reflectores de la prensa, es pura finta, para demostrar una supuesta independencia de poderes.

A estas alturas, que van a encontrar a estas alturas como consecuencia del allanamiento? según la resolución del Poder Judicial se decidió “autorizar la medida de allanamiento, registro domiciliario, incautación de bienes y descerraje”, la cual deberá incluir además “el quebrantamiento de cerraduras, de roperos, lockers, oficinas privadas que guarden relación con el objeto de medida, cajas fuertes y cajas de seguridad de metal madera y otros análogos”. Ustedes creen que Cerrón, no lo sabía,

Le digo a mi amigo Gilberto, tu crees que Vladimir Cerrón se iba a quedar con las manos atados por cuanto esta medida se establece con la finalidad de hallar información financiera contable consistente en los siguientes documentos: libro diario desde 2008 hasta 2021, libro mayor correspondiente al periodo 2008-2021, libro de inventario y balances desde 2008 al 2021, libro caja y bancos correspondiente al periodo 2008-2021 y registro de compra del mismo periodo?

Es como creerle al ministro Aníbal Torres sobre Vladimir Cerrón: “Él no ganó las elecciones”, que tuvo una fuerte discusión con Vladimir Cerrón Vladimir, secretario general de Perú Libre, y que en su cara pelada le dijo que el pueblo escogió a Pedro Castillo como presidente no él. Por eso el presidente Castillo no es comunista y debe alejarse de Cerrón.

Lo de la Fiscalía y el viejito renegón no lo creo, con Cerrón en el poder la Fiscalía espera encontrar información financiera contable consistente ente los años 2008 y 2021? Que dicha data en el libro diario, libro mayor, libro de inventario y balances, libro caja y bancos, y el registro de compra del periodo en investigación? ¡Cuando todo está desaparecido, Cerrón no tiene alma de cojudo! Lo de Anibal Torres, ya es un tema psiquiátrico.