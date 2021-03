Los belaundistas, fujimoristas, apristas y sendero luminoso, murmuran entre ellos que el vizcarrismo, moradef y caviares lo han superado de largo. En este gobierno según cifras del Sinadef en casi un año estamos hablando más de 110 mil muertos por incapacidad para enfrentar la pandemia de la covid-19. Y esto tiene para rato, tanto así que el “Quijote Morado” de Palacio, a dicho “No queremos que el que tiene plata se vacune y el que no la tiene no se vacune. Esa es nuestra filosofía”.

MODUS OPERANDI ROJIMIOS, CAVIAR, VIZCARRISTA, MORADEF

Cómo explicar el “modus operandi” rojimios, caviar, vizcarrista, moradef, que no solo quieren nivelar en la pobreza a todos los peruanos, para “agudizar las contradicciones sociales” y provocar la revolución según el oráculo marxista-leninista; sino también nivelar a todos los peruanos para la muerte? Tal como lo señala el colega Alberto Aquino.

Será por eso que el gobierno morado (igual que el “lagarto Vizcarra”) se oponen a que el sector privado adquiera las vacunas, so pretexto de que van a lucrar con la salud de las personas (lo ha manifestado el

correcamino e incendiario Julio Guzmán), cuando lo lógico y en uso de las medidas de emergencia sanitaria, el gobierno establezca un estricto control en el precio de las vacunas?

Somos un país dominado por la corrupción, la mediocridad, el odio y la miseria moral. Se ha llegado al nivel morboso de perseguir a los que no piensan igual que el gobierno de turno, amenazarlos, perseguirlos al estilo montesinista; me asquea esta obra de la izquierda caviar e intolerante. Esa es su única especialidad: destruir sociedades. No me digan que la izquierda no gobernó el Perú. Todavía lo sigue haciendo.

Un gobierno rojimio-morado que no le da la gana de entender que si los privados (empresas mineras, bancarias, manufactureras, pesqueras, agroindustriales, de seguros, las AFPs etc. como ocurre en EE.UU.), adquieren la vacuna para administrarla directamente a todos sus trabajadores y afiliados; contribuirían enormemente a aliviar una pesada carga al gobierno? Más pesa su ideología que la salud y vida de los peruanos.

No es extremismo señalar que nuestro país, es probablemente el caso más emblemático de una democracia con partidos políticos débiles o de fachadas. Los rojimios, al igual que las otras fuerzas políticas, no ha buscado construir una organización partidaria con estructura territorial, cuadros políticos, vida interna que le daría una mayor estabilidad, para que cuando lleguen a gobernar no están como perros y gatos.

Su futuro en el país no solo es incierto, sino también peligroso. Más en estos tiempos, donde se juega su existencia, su relevancia política y su lugar en la historia. Tras la participación de Ollanta que despertó expectativas en las elecciones de 2016, hemos vuelto “a la normalidad”, es decir a su fragmentación y a una incapacidad, que por momentos aparece como endémica, de conducir los destinos del país y de representar al pueblo peruano, con ideas nuevas y no retrógradas.

LA COSA NOSTRA ROJIMIA Y SUS ONG(s)

Veamos, en los últimos 50 años la “cosa nostra rojimia” penetró con diferentes ropajes en el gobierno de Velasco, Bermúdez, Belaúnde, Garcia, Fujimori, Paniagua, Toledo, Ollanta, PPK, Vizcarra y Sagasti, como una “trucha masonería”. A principio de los 90 tuvieron su esplendor, brillaron con luz propia y se entornillaron en el poder, coparon altos puestos en todo el aparato del estado, especialmente en el Poder Judicial y Ministerio Público, se infiltraron en los medios, crearon ONGs para sus campañas proselitistas y formas de vida.

A la caída del Muro de Berlin, rojimios, caviares y radicales se reinventaron (al fracasar su ideología y sistema de gobierno que defendían). Tanto que el pensamiento “maoísta’ o la dialéctica marxista no apasionaron en el mundo globalizado. Hubo cambio de estrategia e incluyeron con fuerza defensa de la Ecología y los DDHH en favor de los pobres, con el pseudo paternalismo intelectual y moral de siempre. En otros países han sido extirpados del poder como el cáncer maligno que son esparcidos en otros órganos vitales del Estado y la sociedad, poniendo en peligro la vida misma de la nación como tal.

En el Perú, chacanos, rojimios, vizcarristas, caviares y morados son los mismos gusanos o parásitos con mañas que han infectado todas las áreas de la sociedad; los partidos políticos, los medios de comunicación, las letras, las ciencias, el arte, Poder Judicial, Fiscalía, e inclusive hay topos tratando de penetrar nuestras FFAA. Tanto que el pensamiento Gonzalo pareciera un poema a la “madre” en comparación. Como diría un famoso líder comunista: “…están fabricando la soga que los ahorcara” y la clase política ni enterados.