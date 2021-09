Vizcarra, Merino y Sagasti solicitan al Congreso pensión vitalicia

NO HAY NADA QUE HACER, LES GUSTA LA PLATA FACIL!!!

– Manuel Arturo Merino de Lama Presidente del 10 al 15 de Noviembre del 2020 renuncio a la presidencia de manera verbal debido a la muerte de 02 jóvenes realizadas en las protestas en su contra que proclamaban “Merino no es mi Presidente”.

En tal sentido, el Congreso podría aprobar una ley que establezca que los presidentes que hayan sido vacados por incapacidad moral y otros juzgados por actos de corrupción no reciban pensión:

En realidad la norma no distingue y en consecuencia todos tienen derecho a esa pensión. Pero, “hay excepciones” y puede haber una ley que desarrolle el tema y que establezca esas excepciones, con retroactividad.

EL CONGRESO NO DEBERÍA DARLE PASE:

¿Cuatro expresidentes de una misma gestión recibirán una pensión vitalicia? ¿Es un derecho que le corresponde? No es delito ni ilegal, pero riñe con la moral y la ética. ¿La norma no distingue y en consecuencia todos tienen derecho a la pensión?

El monto que le corresponde a cada uno como exjefe de Estado asciende a S/ 15.600 mensuales, resguardo policial, montos que no reciben desde que dejaron el cargo Vizcarra y Merino tras haber sido vacado por el Parlamento el año pasado y Sagasti tras entregar el poder en unas escandalosas elecciones a Pedro Castillo.

¡¡¡ SE PASARON PA’L CUSCO, NO LLEGARON A PALACIO POR VOTACION POPULAR Y SOLICITAN PENSION VITALICIA Y BENEFICIOS COMO EXPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA!!!

