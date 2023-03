VITAMINA P ¿Qué es, Para qué Sirve y Dónde encontrarla?

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

Lejos de la popularidad de las vitaminas C, D o, incluso, B y e, la llamada vitamina P, en realidad, no es una vitamina, sino el conjunto de bioflavonoides, con propiedades antioxidantes y anti-inflamatorias todas ellas componen el complejo P que tienen propiedades antivaricosos, antiflebíticos y antihemorrágicos.

Vitamina P dónde encontrarla

Vitamina P. (Citrina). Bajo este nombre se agrupa el complejo de bioflavonoides como naranjina, citrino, rutina, hesperidina, flavonas y flavonoles, un grupo de componentes vinculados a la vitamina C.

La Vitamina P es el nombre dado al conjunto de bioflavonoides, y son moléculas hidrosolubles por un grupo de pigmentos brillantes componentes que se encuentran en muchos vegetales y cítricos, grosellas negras, limones, pomelos, albaricoques, trigo sarraceno, moras, cerezas, zarzamoras, escaramujo, pimientos verdes, tomates, papayas, melón, uvas, escaramujos (fruto de la rosa salvaje).

Los bioflavonoides primero fueron descubiertos en las partes blancas de los cítricos y no en su jugo.

Existen 10 veces más concentración de bioflavonoides en el lado comestible de la fruta que en su jugo mismo.

Así como en la miel y en alimentos como el té, y que son responsables de la pigmentación de plantas y frutos.

Vitamina P – Propiedades Antioxidante

Sus propiedades antioxidantes y anti-inflamatorias son mencionadas en varios estudios, así como su acción positiva en la circulación de la sangre y en la prevención de coágulos de sangre, ya que ayuda a fortalecer y aumentar la flexibilidad de los vasos sanguíneos.

Así mismo impiden que las enzimas que unen cobre, oxiden la vitamina C y la adrenalina. Los bioflavonoides igualmente quelan (atrapan) el cobre del organismo.

Dichos nutrientes son vitales debido a que fortifican los capilares sanguíneos y regularizan su permeabilidad. Por esta razón, los bioflavonoides apoyan a prevenir hemorragias y rupturas de capilares y tejido conectivo, además de cimentar una barricada preventiva contra las infecciones.

Se han identificado, hasta ahora, más de 4 mil tipos de bioflavonoides y se sabe que son ellos los que proporcionan muchas frutas y verduras, sus sabores y olores.

Para nuestra salud, desempeñan un papel de protección del organismo contra las enfermedades crónicas e inflamatorias. Y hay varias formas de obtener los beneficios de estos componentes de forma natural, principalmente a través de la alimentación.

Absorción y almacenamiento de Bioflavonoides

La absorción y almacenamiento de los bioflavonoides poseen propiedades muy equivalentes a las de la vitamina C.

Estos compuestos son velozmente captados en el tracto gastro intestinal, dirigiéndose a la circulación sanguínea. Las cantidades excesivas se descartan a través de la orina y de la transpiración.

Vitamina P, síntomas de sus deficiencias

Indudablemente los síntomas de la deficiencia de bioflavonoides están muy relacionados con los de falta de la vitamina C.

Se nota principalmente el acrecentamiento de la tendencia al sangrado o hemorragias y la formación de moretones con facilidad.

La falta y deficiencia de la vitamina C y P podrían estar relacionados con el reumatismo y también en la fiebre reumática.

Dosaje y toxicidad de la Vitamina P

No existe dosis o ración dietética aconsejada da para este nutriente. Los bioflavonoides se exteriorizan junto a vitamina C en la mayoría de las fuentes alimenticias, mientras que la vitamina C sintética no los contiene.

Es por ello de la importancia de una buena alimentación natural ya que es mucho más beneficiosa para la salud de nuestro cuerpo que la dosis de vitamina C sola.

La práctica, que viene de las hojas de trigo, es una gran fuente de bioflavonoides. Hasta ahora no se han hallado efectos tóxicos de estos extraordinarios nutrientes.

El tratamiento de algunas enfermedades de forma beneficiosa

Cuando el cuerpo usa la vitamina C la presencia de bioflavonoides aumenta, ya que se activan como antivaricosos, antiflebíticos y antihemorrágicos.

Como ya se aclaró anteriormente, los bioflavonoides ayudan de forna efectiva a fortalecer los capilares sanguíneos y apoyan a prevenir resfríos y gripes.

Usar bioflavonoides como antiflebíticos

Vitamina P dónde encontrarla

Estudios demostraron que la vitamina C, se comportan como antiflebíticos, antivaricosos, y antihemorrágicos.

Los bioflavonoides ayudan a reforzar los capilares sanguíneos y pueden ayudar a prevenir resfríos y gripes.

Los bioflavonoides favorecen a reforzar los capilares sanguíneos y definitivamente apoyan en prevenir resfríos y gripes.

Dichas vitaminas comprobadamente son beneficiosas para tratamiento de capilares estropeados y para reducir la conformación de moretones que suceden en practicas deportivas.

La práctica (presente en el llamado trigo sarraceno ) es fundamentalmente provechosa para la prevención del acrecentamiento de sangrado periódico que ocurre por debilidad de los vasos sanguíneos.

Algunas veces es usada en el tratamiento de hemorroides y refuerza a prevenir la debilidad de las paredes de los vasos sanguíneos.

Los bioflavonoides se han utilizado con exito en el tratamiento de enfermos de úlceras y en aquellos que padecen de mareos provocados por laberintitis, una enfermedad del oído interno. Se reveló que uno de las importantes causas de estos dos padecimientos es el debilitamiento de los capilares.

El asma igualmente ha sido tratada con mucho éxito con la ingesta de bioflavonoides. Al mismo tiempo, estos nutrientes también han sido usados como agentes protectores frente a los efectos perjudiciales de los rayos X.

Vitamina P usado en la Ginecología

La Vitamina P o Bioflavonoides aporta mucho en la ginecología pues consumir la vitamina P y la vitamina C ayundan de gran manera a la prevención de abortos espontaneos.

Los bioflanoides han tenido en Francia un gran uso pues de manera exitosa pues resuelven un sinnúmero de padecimientos ginecólogos. En el tratamiento hormonales los fisiólogos encontraron con los compuestos de flavono los reemplazan de manera efectiva como son los casos de flujo menstrual irregular y con cólicos y dolores, al mismo tiempo que no producen un cambio anatómico.

Incluso estos compuestos dieron resultados efectivos para la prevención del sangrado y en la regulación del flugo menstrual despues de la inserción del dispositivo contraceptivos o anticonceptivos intrauterinos (DIU).

Vitamina P (Bioflavonoides) usado en diabetes

Los diabéticos presentan un desorden en los capilares sanguíneos del ojo, los cuales parecen responder favorablemente al tratamiento de la vitamina P (bioflavonoides) con la vitamina C tomadas juntas, asi mismo dichas vitaminas juntas tambien dan buenos resultados con el tratamiento de la distrofia muscular ya que ayudan a bajar la presión sanguina de forma suave y moderada.

Vitamina P (Bioflavonoides) para pacientes depresivos

En el tratamiento de pacientes depresivos el Dr. Carl Pfeiffer ha utilizado rutina en una dosis oral de 50 miligramos y dicha práctica demostró que tiene esta rutina un efecto sedante en el cerebro.

En otro caso psiquiátrico como son los pacientes esquizofrénicos hay indicios que el protocolo en dosis de 60 miligramos orales, elevan los niveles en la sangre de histamina y baja las concentraciones plasmáticas de cobre en el cuerpo.

Funciones de la Vitamina P

Funciones de la Vitamina P dónde encontrarla

En la arteriosclerosis funciona limpiando los vasos dentro. Anticoagulante: en el sangrado por la nariz, menstruación, sangrado excesivo de encías, etc., previene la formación de cardenales o moretones. Da elasticidad a los vasos sanguíneos. Prevención de la hipertensión, ataques cardíacos, trombosis cerebral, es muy importante tomarlo en problemas cardiovasculares. Previene los sofocos menopáusicos. Ayuda con venas varicosas, hemorroides, flebitis, úlceras varicosas. Previene la formación de tumores y metástasis. Antioxidante, previene la formación de cataratas. Promueve la absorción de vitamina C y previene su oxidación, junto con ella da fuerza al colágeno proteína fibrosa que sirve de cemento intercelular y que provee elasticidad a la piel. . Protección contra infecciones comunes: neumonía, resfriados, bronquitis. Antiinflamatorio y desintoxicante: artritis, reumatismo, fiebre reumática. Efecto sedante y antidepresivo suave.

Cítricos, té y cacao

Vitamina P dónde encontrarla

Una investigación publicada en la revista científica Journal Of Nutrition dio cuenta de que las personas que siguen una dieta rica en frutas como la naranja, el limón y la mandarina, por ejemplo, o zumos naturales, tienen un riesgo 31% menor de sufrir un derrame cerebral en relación a las que no ingieren estas frutas. Los cítricos son la principal fuente de flavanonas, un tipo de bioflavonoides asociado a una mejor circulación sanguínea y a mejores niveles de colesterol.

Esto es porque se cree que estos bioflavonoides produzcan un efecto protector sobre los vasos sanguíneos, mejorando su elasticidad: una de las teorías es que las flavanonas aumentan los niveles de óxido nítrico, una sustancia química que relaja y dilata las arterias.

Otro estudio de investigadores de Taiwán concluyó que las personas que beben alrededor de 450 ml de té negro o verde por día durante, al menos, un año, se quedan con menos rigidez arterial, respecto de las que beben menos de té. La menor flexibilidad de las arterias puede hacer que el aumento de la presión arterial daña las arterias, lo que aumenta mucho la probabilidad de tener un ataque al corazón o un DERRAME cerebral.

El té contiene catequina, un derivado de los flavonoides que ayuda a detener el crecimiento de células cancerosas, se evita el aumento del colesterol y fortalece el sistema inmunológico.

También los flavonoides presentes en el cacao pueden tener beneficios para la salud. Un estudio de investigadores italianos, que analizó los efectos de los flavonoides del cacao en casi 100 personas sanas dio cuenta de que su ingesta en dosis considerables hizo que los resultados de las pruebas de atención y memoria fueran más altos.

Los participantes consumieron 200 mg de un suplemento por día, pero el equipo dice que se puede lograr la misma cantidad de flavonoides en una taza de chocolate caliente hecho con cacao en polvo.

Los Alimentos de color rojo, azul y púrpura

Vitamina P dónde encontrarla

Seguro que también te interesa

Los flavonoides conocidos como antocianinas son los responsables de los colores rojos y azules de alimentos como las frambuesas, los arándanos y las fresas, así como las ciruelas y las berenjenas, pero hay más. Varios estudios han asociado estos alimentos a una acción anti-inflamatoria y antioxidante, así como la ayuda en la disminución de la tensión alta.

Nuevas evidencias sugieren, también, que las antocianinas pueden tener efectos antidiabéticos, ya que ayudan en el control de la liberación de glucosa en el torrente sanguíneo.

Cebolla, brócoli y jengibre

Vitamina P

También los alimentos con quercetina son beneficiosos para la salud. Este flavonoide, que se encuentra en las cebollas, los brócolis y el jengibre, por ejemplo, tiene propiedades antiinflamatorias, antivirales, pero también anti-histamínicas, la protección contra las alergias: un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Osaka, en Japón, se dio cuenta de que los suplementos de quercetina se han mostrado eficaces en aliviar los ojos irritados asociados a la alergia al polen, pero cuando la dosis era equivalente a consumir más de dos cebollas grandes por día.

En vez de eso, ingerir cebollas y, al mismo tiempo, comer otras frutas y verduras que hayan quercetina (manzana, repollo, espárragos, judías verdes, por ejemplo) puede alcanzar la dosis deseada, que es de cerca de 150 mg por día.