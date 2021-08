Vitamina K: Usos, Dosis, Fuentes de Alimentos y Más

La vitamina K juega un papel clave en ayudar a la coagulación de la sangre, previniendo el sangrado excesivo. A diferencia de muchas otras vitaminas, la vitamina K no se usa típicamente como suplemento dietético.

La vitamina K es en realidad un grupo de compuestos. El más importante de estos compuestos parece ser la vitamina K1 y la vitamina K2. La vitamina K1 se obtiene de verduras de hoja verde y algunas otras verduras. La vitamina K2 es un grupo de compuestos obtenidos en gran medida de carnes, quesos y huevos, y sintetizados por bacterias.

La vitamina K1 es la forma principal de suplemento de vitamina K disponible en los Estados Unidos.

Recientemente, algunas personas han recurrido a la vitamina K2 para tratar la osteoporosis y la pérdida ósea inducida por esteroides, pero la investigación es contradictoria. En este punto no hay suficientes datos para recomendar el uso de vitamina K2 para la osteoporosis.

¿Por qué la gente toma vitamina K?

Los niveles bajos de vitamina K pueden aumentar el riesgo de sangrado incontrolado. Si bien las deficiencias de vitamina K son poco frecuentes en los adultos, son muy comunes en los recién nacidos. Una sola inyección de vitamina K para los recién nacidos es estándar. La vitamina K también se usa para contrarrestar una sobredosis del anticoagulante Coumadin.

Si bien las deficiencias de vitamina K son poco comunes, usted puede estar en mayor riesgo si:

Tiene una enfermedad que afecta la absorción en el tracto digestivo, como la enfermedad de Crohn o la enfermedad celíaca activa.

Tomar medicamentos que interfieran con la absorción de vitamina K

Están gravemente desnutridos

Beber alcohol en exceso

En estos casos, un proveedor de atención médica podría sugerir suplementos de vitamina K.

Los usos de la vitamina K para el cáncer, para los síntomas de las náuseas matutinas, para la eliminación de arañas vasculares y para otras afecciones no están probados.

¿Cuánta vitamina K debe tomar?

La ingesta adecuada recomendada de vitamina K que ingiere, tanto de los alimentos como de otras fuentes, se encuentra a continuación. La mayoría de las personas obtienen suficiente vitamina K de sus dietas.

No se han observado efectos adversos de la vitamina K con los niveles encontrados en los alimentos o suplementos. Sin embargo, esto no descarta peligro con dosis altas. Los investigadores no han establecido una dosis máxima segura.

¿Puedes obtener vitamina K de forma natural de los alimentos?

Las buenas fuentes de alimentos naturales de vitamina K incluyen:

Verduras como espinacas, espárragos y brócoli

Legumbres como la soja

También puede satisfacer sus necesidades diarias con alimentos que tienen menores cantidades de vitamina K:

Huevos

Fresa

Carne como el hígado

¿Cuáles son los riesgos de tomar vitamina K?

Los efectos secundarios de la vitamina K oral en las dosis recomendadas son raros.

Interacción. Muchos medicamentos pueden interferir con los efectos de la vitamina K. Incluyen antiácidos, anticoagulantes, antibióticos, aspirina y medicamentos para el cáncer, convulsiones, colesterol alto y otras afecciones.

Riesgo. Usted no debe usar suplementos de vitamina K a menos que su proveedor de atención médica se lo indique. Las personas que usan Coumadin para problemas cardíacos, trastornos de la coagulación u otras afecciones pueden necesitar vigilar sus dietas de cerca para controlar la cantidad de vitamina K que ingieren. No deben usar suplementos de vitamina K a menos que se lo indique su proveedor de atención médica.