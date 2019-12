La piel envejecerá a lo largo de los años, de eso no hay duda. Pero si hay fórmulas “mágicas” para prevenir el envejecimiento precoz, para que la piel sea más firme y más suave, una de ellas es la vitamina C. mire abajo cómo usarla día a día.

¿Qué es vitamina C?

La vitamina C es un antioxidante importante para el cuerpo, ya que actúa contra los radicales libres, responsables de acelerar el envejecimiento.

“Entre otras funciones, contribuye al aumento de la absorción de hierro en el intestino y participa en el proceso de osificación”, señala la dermatóloga Lilian Licarião, especialista del Fleury. También conocido químicamente como ácido ascórbico, puede encontrarse en frutas y verduras, como naranja, kiwi y pimentón rojo.

¿Para qué sirve?

Cuando se utiliza en la piel, la vitamina C ayuda a producir colágeno y elastina para reducir y aclarar las manchas, tratar las líneas de expresión y las arrugas. Este potente antioxidante también crea una barrera natural para mantener la hidratación cutánea.

¿Puede usar vitamina C en cualquier tipo de piel?

Según la dermatóloga, la vitamina C puede utilizarse en cualquier tipo de piel, excepto en personas con sensibilidad a esta sustancia.

“Dado que existen diversas formas de presentación de la vitamina C para el uso facial, Lo ideal es tener la evaluación de un dermatólogo para elegir la mejor opción, siguiendo el tipo de piel y sus necesidades”, recomienda.

Cómo usar vitamina C En la cara

Actualmente, se pueden encontrar varias concentraciones de vitamina C En la cara. Por lo tanto, la sustancia puede utilizarse sola o asociada a otros antioxidantes o al protector solar, según la especialista.

Sin embargo, muchas personas se preguntan si pueden aplicar frutas y vegetales ricos en vitamina C directamente en la piel. La respuesta es no. Además de no tener beneficios, puede causar alergias e incluso manchas.

“Debemos consumir estos productos en una dieta equilibrada para mantener los niveles adecuados de vitamina C En el cuerpo, y el uso tópico debe hacerse con extractos derivados de la vitamina C adecuados para el uso cutáneo”, explica la dermatóloga Lilian Licarión.

La vitamina C puede utilizarse durante la rutina de skincare solo o en combinación con otras sustancias. Lo más indicado por los dermatólogos es utilizar un protector solar con vitamina C para el día a día.

Según la dermatóloga Lilian, la vitamina C no es una sustancia “fotosensibilizante”, es decir, normalmente no causa problemas si el uso tópico en la cara va seguido de exposición al sol. Así que puede ser usado por la mañana y por la noche.